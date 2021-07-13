В Гомельской области легковушка сбила подростка

Источник материала: БелТА

13 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В поселке Корма Гомельской области в ДТП пострадала 13-летняя девочка, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП случилось вечером 12 июля. 43-летний водитель "Киа" выезжал со стоянки и совершил наезд на 13-летнюю девочку. Она шла слева по ходу движения машины по проезжей части.

Подросток получила травмы, ее госпитализировали в областную детскую клиническую больницу.-0-