ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гомельской области легковушка сбила подростка

13.07.2021 12:55 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

13 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В поселке Корма Гомельской области в ДТП пострадала 13-летняя девочка, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП случилось вечером 12 июля. 43-летний водитель "Киа" выезжал со стоянки и совершил наезд на 13-летнюю девочку. Она шла слева по ходу движения машины по проезжей части.

Подросток получила травмы, ее госпитализировали в областную детскую клиническую больницу.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП случилось вечером 12 июля. 43-летний водитель "Киа" выезжал со стоянки и совершил наезд на 13-летнюю девочку. Она шла слева по ходу движения машины по проезжей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Выставілі абвінавачванне затрыманым падчас «зачысткі» менскім валанцёрам «Страны для жизни»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by