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В Любанском районе механизатор похитил у сельхозпредприятия 450 л дизтоплива

13.07.2021 12:55 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У механизатора из Любанского района по месту жительства обнаружено 450 л окрашенного дизтоплива. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

"К 30-летнему жителю деревни Осовец Любанского района с неудобными вопросами пришли сотрудники милиции. Визит был не случайным. Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями получили информацию, что хозяин подворья, работающий в местном хозяйстве механизатором, реализует желающим окрашенное дизельное топливо. Такое топливо не купишь на АЗС, оно поставляется только в сельхозорганизации, следовательно, сельчанин мог его только похитить", - отметили в УВД.

В ходе осмотра хозяйственной постройки было обнаружено более 20 полимерных канистр, в основном от химикатов, заполненных окрашенным дизельным топливом. Мужчина отпираться не стал. Он пояснил, что сливал топливо со своего трактора, когда находился на полевых работах, прятал канистры, а вечером после работы забирал их на своем автомобиле.

Всего у механизатора изъято 450 л окрашенного топлива. Проводится проверка.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Всего у механизатора изъято 450 л окрашенного топлива. Проводится проверка.
 
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