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Зеленский анонсировал закон о национальных сообществах в Украине

13.07.2021 12:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Сейчас идет работа над разработкой законопроекта о национальных сообществах в Украине. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время выступления на форуме «Украина 30. Гуманитарная политика».

"Офисом президента и мной лично была поставлена ​​задача разработки качественно нового и прогрессивного законодательства. И сейчас идет активная работа над законом (законопроектом - ред.) о национальных сообществах в Украине", - сказал Зеленский.

Он добавил, что закон должен быть именно о сообществах, а не меньшинствах. По словам президента, ни одна национальность в государстве "не должна чувствовать себя меньшинством, менее важным, менее защищенным либо менее счастливым, никто не может быть в меньшинстве, потому что все мы граждане Украины и мы все равны".

Зеленский отметил, что в Украине живет много национальностей, но законодательство в этой сфере много лет не усовершенствовалось.

Верховная Рада на внеочередном заседании 1 июля приняла закон "О коренных народах Украины", инициированный Владимиром Зеленским. Соответствующее решение поддержали 325 народных депутатов.

 
 
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Сейчас идет работа над разработкой законопроекта о национальных сообществах в Украине. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время выступления на...
 
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