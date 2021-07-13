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Предъявлены обвинения волонтерам "Страны для жизни"

13.07.2021 13:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правозащитникам стало известно, в чем обвиняют задержанных 9 июля волонтеров фонда "Страна для жизни". Напомним, в пятницу во время "широкомасштабной операции КГБ по зачистке от радикально настроенных лиц" задержали трех волонтеров фонда:

Предъявлены обвинения волонтерам "Страны для жизни"
37-летнюю Марину Дубровскую;
41-летнего Антона Сташевского;
46-летнюю Юлию Сырых.

Также вместе с ними была задержана 44-летняя волонтерка Татьяна Островская.

12 июля им всем предъявили обвинения по ст. 361-2 Уголовного кодекса (финансирование деятельности экстремистского формирования). По этой статье волонтерам грозит до шести лет лишения свободы.

Всех четырех задержанных по "делу фонда СДЖ " поместили под стражу пока на два месяца в СИЗО-1 на Володарского.
 
 
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Правозащитникам стало известно, в чем обвиняют задержанных 9 июля волонтеров фонда "Страна для жизни". Напомним, в пятницу во время "широкомасштабной операции КГБ...
 
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