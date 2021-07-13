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Перенесенный из Минска чемпионат Европы по велотреку пройдет в Швейцарии
Источник материала: Партизан
Перенесенный из Минска чемпионат Европы по велотреку состоится в швейцарском Гренхене в период с 5 по 9 октября.
В июне эти соревнования должна была принять Беларусь, однако организаторы решили перенести чемпионат в другую страну. В октябре будут разыграны 22 комплекта наград — по 11 в мужских и женских соревнованиях.
Гренхен принимал чемпионат Европы по велотреку в октябре 2015 года, — информирует официальный сайт Европейского велосипедного союза.
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Перенесенный из Минска чемпионат Европы по велотреку состоится в швейцарском Гренхене в период с 5 по 9 октября.
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