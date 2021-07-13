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Музыкального критика Сергея Соседова не пустили на "Славянский базар"
Источник материала: Партизан
Более того, ему даже запретили въезд в Беларусь. Соседов очень жестко на это отреагировал на своей
Он написал, что фестиваль «мне всегда нравился» и нынешний визит в Витебск мог стать 21-м.
Также Соседов заявил, что причины отказа ему известны. По его словам, причем сделано это было накануне самого отъезда в Витебск и без объяснения причин.
«Они очень мелкие и подлые. Мининформ Беларуси, который курирует администрация президента, отомстило мне за мой отказ участвовать в белорусском шоу «Х-Фактор» (а отказался я по множеству причин, важнейшая из которых — общественно-политическая ситуация в Беларуси)», — подчеркнул он.
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Более того, ему даже запретили въезд в Беларусь. Соседов очень жестко на это отреагировал на своей странице в Facebook.
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