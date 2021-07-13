Конституционная комиссия рассмотрела «все возможные изменения». Что это может означать?

Источник материала: Салiдарнасць

Комиссия по изменению основного закона страны работает в условиях необычайной скрытности.





Фото president.gov.by

Из-за ряда громких событий последнего времени на периферии общественного внимания осталась работа Конституционной комиссии. Правда, и она сама старается держаться в тени.

При этом как обратил внимание основатель исследовательского центра Eurasian States in Transition Андрей Елисеев, неделю назад председатель Конституционного суда Петр Миклашевич заявил, что Конституционная комиссия уже рассмотрела «все возможные изменения» в основной закон.

21 июля на итоговом заседании Конституционная комиссия планирует рассмотреть в целом юридически оформленные предложения, а после 1 августа она проведет заседание с участием правителя.

– Итого, комиссии хватило чуть более трех месяцев, чтобы систематизировать и рассмотреть более 15 тысяч предложений по конституционным изменениям. Именно такая цифра называлась официально, – пишет Елисеев. – Уникальная трудоспособность и сверхбыстрая разработка основного закона – возможно, это мировой рекорд в сфере конституционного строительства.

«Филин» выделил несколько важных вопросов, точных ответов на которые нет даже после нескольких месяцев работы Конституционной комиссии.

Какие правки власти собираются внести в Конституцию?

Самая громкая новость, связанная с работой Конституционной комиссии, была озвучена в конце мая, когда там заявили, что Всебелорусскому народному собранию (ВНС) могут придать конституционный статус и ряд важных полномочий: например, «при необходимости ВНС сможет заслушивать отчеты президента, премьера и иных органов государственной власти».

Здесь читалось желание создать новый руководящий орган под Александра Лукашенко, обещавшего уйти с поста президента.

Но что интересно: чуть ранее тот же Петр Миклашевич говорил совсем другое:

– Важнейшая задача перед Конституционной комиссией – найти оптимальный вариант перераспределения властных полномочий между президентом, правительством и парламентом при сохранении президентской формы правления.

С последних заседаний Конституционной комиссии никакой конкретики уже не передавали – ни о новой роли ВНС, ни о сохранении президентской формы правления.

Отсюда можно сделать два противоположных вывода. Или проект новой Конституции уже готов, но публиковать его не хотят, чтобы не провоцировать возмущение избирателей. Или никакого четкого плана по изменению Конституции во власти до сих пор нет – и не будет его пока не определится сам Александр Лукашенко.

Когда состоится референдум (и состоится ли)?

В апреле глава Центризбиркома Лидия Ермошина заявила, что референдум по изменению Конституции планируется провести в январе-феврале 2022 года. Но в последнее время во власти о датах проведения плебисцита словно забыли.

Кстати, первоначально референдум хотели совместить с местные выборами – но теперь их переносят аж на 2023 год.

Андрей Елисеев считает, что от идеи проведения всеобщего голосования по изменению Конституции власти могут отказаться.

– Судя по стахановским темпам и социально-политической ситуации в целом, вместо обещанного референдума в начале 2022 года может произойти просто ее одобрение парламентом уже этой осенью. Приурочить его могут либо к дате 17 сентября (как раз на фоне совместных военных учений «Запад-2021» с Россией для подстраховки), либо к годовщине Октябрьской революции, – подытожил политолог.