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Синоптики предупреждают о сильных ливнях, ветре, граде в Беларуси в среду
Источник материала: UDF
Сильный ветер наклонил деревья / из архива БЕЛТА
Ночью температура воздуха составит от +16 до + 22 градусов, днём — от + 29 до + 34 (местами — до 36 тепла).
Есть надежда, что в конце недели жара начнёт уходить из Беларуси.
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Есть надежда, что в конце недели жара начнёт уходить из Беларуси.
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