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Синоптики предупреждают о сильных ливнях, ветре, граде в Беларуси в среду

13.07.2021 13:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Синоптики предупреждают о сильных ливнях, ветре, граде в Беларуси в среду
Сильный ветер наклонил деревья / из архива БЕЛТА
14 июля в дневные часы почти по всей Беларуси ожидаются грозы. Синоптики предупреждают, что во время гроз в отдельных районах возможны сильные ливни, шквалистое усиление ветра (с порывами до 15-20 м/с) и даже град.

Ночью температура воздуха составит от +16 до + 22 градусов, днём — от + 29 до + 34 (местами — до 36 тепла).

Есть надежда, что в конце недели жара начнёт уходить из Беларуси.

 
 
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Есть надежда, что в конце недели жара начнёт уходить из Беларуси.
 
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