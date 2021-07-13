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«Понятно, что ему эта идея вообще не нравится». В каких случаях мастер отговаривает делать татуировку?

13.07.2021 13:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Было ли в вашей практике такое, что вы отговаривали клиентов делать какие-то татуировки?

«Понятно, что ему эта идея вообще не нравится». В каких случаях мастер отговаривает делать татуировку?

Алесь Таболич, мастер салона татуировки «У Лисицы»:
Конечно. Был случай, когда какой-то бизнесмен пришел с ребенком, ему было лет 15 или 16, и он принес татуировку, говорит: «Я хочу Микки Мауса на руке». Но по лицу папы понятно, что ему эта идея вообще не нравится. Видно, что в галстуке, серьезный мэн. Я понимаю, что этот ребенок еще ничего не понимает в жизни, когда вырастет, станет продолжать тоже бизнесом заниматься. Я ему говорю: «Может, ты все-таки подумаешь и что-нибудь другое сделаешь?» Я его уговорил сделать не Микки Мауса, а небольшую орнаментальную штучку. Через пять лет встретил его в баре, уже такого здорового мужчину. Он подходит ко мне и говорит: «Алесь, спасибо, что ты меня отговорил тогда сделать эту татуировку и предложил другую». Момент был приятный, потому что я его отговорил, сделал другое (он хотел все равно сделать, просто хотел), но отговорил именно от этого образа Микки Мауса, мультика.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
А что сейчас в моде? Что делают чаще всего? Мода же меняется постоянно.

Алесь Таболич:
Сейчас все делают, все что угодно.

«Понятно, что ему эта идея вообще не нравится». В каких случаях мастер отговаривает делать татуировку?

Владимир Бескровный, мастер салона татуировки «У Лисицы»:
Сейчас очень много смеси, смешанные стили. Если раньше татуировка делилась – графика, реализм, Япония – то сейчас это все в куче, можно совмещать эти стили.

Наталья Надольская:
В Google миллионы картинок – выбирай любую и делай. Я бы хотела, чтобы Алина прокомментировала ситуацию, когда бизнесмен с 16-летним ребенком пришел в тату-салон. То, что родитель дошел с ребенком до этого салона, наверное, хорошо. На каком этапе родители должны принимать решение, идти или не идти в салон со своим ребенком?

«Понятно, что ему эта идея вообще не нравится». В каких случаях мастер отговаривает делать татуировку?

Алина Мотрушенко, практикующий психолог, коуч:
Мне кажется, здесь очень многое зависит от взаимоотношений в семье. Если ребенок, как в этой истории, хочет татуировку Микки Мауса, а отец не хочет, но они все равно приходят в салон, у меня тогда вопрос: какая иерархия в семье, кто главный, ребенок или родитель? В этой истории очевидно, что сын отодвигает отца, настаивает на своем решении, и папа подчиняется.

Наталья Надольская:
Не считаете, что родитель просто хочет быть на одной волне с этим поколением и демонстрировать лояльность своему ребенку? Что я тебя понимаю, принимаю, хочешь татуировку – пожалуйста.

Алесь Таболич:
Есть еще такой момент, что если бы родитель не пошел в салон, этот ребенок мог бы пойти на дом и сделать не Микки Мауса, а непонятно что. Он мог сделать все что угодно, но он пришел, сделал все возможное. Он, так или иначе, хотел эту татуировку сделать, выделиться из массы, и он это сделал. Но пришел в салон. Там есть гарантии того, что это сделают хорошо. Если говорить про салоны, то у нас даже есть медики, врачи, которые, если что, могут посмотреть человека – можно ли делать вообще татуировку или тот же перманент. Кожа разная у людей.

«Понятно, что ему эта идея вообще не нравится». В каких случаях мастер отговаривает делать татуировку?

Наталья Надольская:
Никита, вы делали в салоне? Как выбирали салон, по какому принципу? Или вы шли к мастеру, или что ближе к дому?

Никита Пирожков, представитель тату-культуры:
Мне друг посоветовал салон, делал в салоне.

Наталья Надольская:
То есть просто записались, пришли в салон?

Никита Пирожков:
Да, 18 исполнилось.

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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
 
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