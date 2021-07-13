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Отрезают кончик носа, ушную раковину. Почему люди делают модификации тела?

13.07.2021 13:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Какие еще есть способы выделить себя из толпы помимо татуировок? Что делают?

Отрезают кончик носа, ушную раковину. Почему люди делают модификации тела?

Владимир Бескровный, тату-мастер:
У нас в салоне дополнительно делают только пирсинг. Вообще, делают то же самое шрамирование.

Наталья Надольская:
Вы говорили, отрезают части тела. Что отрезают?

Владимир Бескровный:
Носы, уши, пальцы.

Наталья Надольская:
А какую часть носа? Кончик?

Владимир Бескровный:
Именно кончик. Остается, как у черепа, у Зомби боя татуировка – нос закрашен.

Отрезают кончик носа, ушную раковину. Почему люди делают модификации тела?

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
А вы отрезали?

Владимир Бескровный:
Я нет, не хочу.

Наталья Надольская:
Но у вас в салоне такое делают?

Владимир Бескровный:
Нет. Это в принципе.

Наталья Надольская:
А что еще отрезают?

Владимир Бескровный:
Уши.

Наталья Надольская:
А какую часть уха?

Владимир Бескровный:
Раковины. Если перечислять известных татуированных людей – Зомби бой, Женщина-вампир – есть еще такой Красный череп, он красит себя под персонажа из Marvel. Он покрасил голову в красный, отрезал нос, уши.

Отрезают кончик носа, ушную раковину. Почему люди делают модификации тела?

Алесь Таболич, мастер салона татуировки «У Лисицы»:
Это, скорее, фрики.

Наталья Надольская:
Расскажите про тоннели в ушах. Это что-то значит?

Алесь Таболич:
Как мне говорили: а ты пират? Нет, это ничего не значит – просто украшение.

Отрезают кончик носа, ушную раковину. Почему люди делают модификации тела?

Алина Мотрушенко, практикующий психолог, коуч:
Очень часто люди идут на такие своеобразные операции – сильно растягивают мочки уха, делают надрезы, шрамирование, в себя что-то внедряют – у них бывает разная мотивация. Кто-то хочет показать, насколько он художественная личность, не похож на других, насколько он необычен. Кто-то, наоборот, тем самым выражает свои эмоции, которые он не может рассказать, показать. У него, возможно, как одна из гипотез, нет доверительных отношений, и его никто не научил, как же с этим всем быть. Такие люди очень часто прибегают к селфхарм – порезать себя, поджечь себе кожу. Подростки, когда не понимают, что же с ними происходит внутри, прибегают к самому простому способу – почувствовать физически, как мне сейчас.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
У нас в гостях Анастасия, которая нашла самый простой выход. Надоела шляпка – поменяла. Надоел цвет перчаток – поменяла. Это самый простой способ быть всегда разной.

Елена Кругликова:
А вы никогда не задумывались, не хотели татуировку, татуаж себе?

Отрезают кончик носа, ушную раковину. Почему люди делают модификации тела?

Анастасия Пшеницына, фотомодель:
Может, задумывалась, но я никогда не сделаю этого.

Елена Кругликова:
Почему? Вы полностью принимаете себя?

Анастасия Пшеницына:
Да, я принимаю себя.

«Понятно, что ему эта идея вообще не нравится». В каких случаях мастер отговаривает делать татуировку? Подробности далее.

 
 
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
 
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