БМЗ о санкциях: сотрудничество с ЕС продолжается и расширяется

На Белорусском металлургическом заводе надеются, что западные санкции не повлияют на экспорт в Евросоюз. Об этом заявил 13 июля на пресс-конференции в Минске первый заместитель генерального директора предприятия Анатолий Волков, отвечая на вопрос БелаПАН.

«Более половины экспорта БМЗ приходится на Евросоюз. Динамика положительная, несмотря на внешние угрозы, которые имеют место быть. Сотрудничество продолжается и расширяется. За первое полугодие на заводе было проведено 12 внешних аудитов на соответствие европейским и американским стандартам. Наши клиенты работают на перспективу сотрудничества с заводом. Мы надеемся, что все будет хорошо», — сказал Волков.

По его информации за первое полугодие на экспорт было поставлено продукции на 676 млн долларов, что на 41% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Он связал этот рост с оживлением на рынке у потребителей продукции и конъюнктурой цен. По словам Волкова, поставки осуществляются в 48 стран.

«Как я уже упоминал, 50% — это страны ЕС, 25% — Россия, по 8,5% страны Африки и Ближнего Востока. Для нас важна диверсификация. Наша стратегия — присутствовать на максимально возможном количестве рынков и реализовывать максимально возможное количество продукции. Мы понимаем, что возможны снижения потребления в каких-то отраслях, но не во всех, поэтому есть возможность переориентации нашей продукции по рынку и сортаменту», — отметил замминистра.

Он также отметил, что на европейский рынок поставлются как правило премиальные виды продукции — металлокорд, труба. «Достаточно много мы поставляем и арматуры и важна работа по сертификации и аудитам качества», — сказал Волков.

При этом он заметил, что в этом году восстановились продажи в РФ, доля которой 2-3 года назад доходила до 18%. «Рынок для нас крайне важный, он емкий и по ценам привлекательный», — отметил Волков.

Как сообщил директор Физико-технического института НАН Беларуси Виталий Залесский, совместно с БМЗ институт реализует программы по гармонизации технологий и производства сплавов европейским стандартам.

«Это дает инструмент тем, кто эти сплавы потребляют и термически обрабатывает. Мы выполнили проект с БМЗ по гармонизации стандартов стали. По новым стандарта было выпущено уже более 600 тонн продукции, потребители этой продукции — БелАЗ и «Гомсельмаш», которые работают на экспорт. Это другой контроль качества, который позволяет продавать на экспорт сам материал (основной потребитель — Германия)», — сказал Залесский.

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