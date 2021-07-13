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Пропавшую в Минске женщину нашли погибшей

13.07.2021 13:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске прекращены поиски 84-летней Елены Колпаковой, о судьбе которой с 5 июня не было ничего известно.

Пропавшую в Минске женщину нашли погибшей

Женщина ушла из дома в неизвестном направлении и пропала. Позже было установлено, что она находилась в этот день в Воложине.

Сегодня стало известно, что пропавшая погибла.

 

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В Минске прекращены поиски 84-летней Елены Колпаковой, о судьбе которой с 5 июня не было ничего известно.
 
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