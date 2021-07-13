Пропавшую в Минске женщину нашли погибшей

В Минске прекращены поиски 84-летней Елены Колпаковой, о судьбе которой с 5 июня не было ничего известно.





Женщина ушла из дома в неизвестном направлении и пропала. Позже было установлено, что она находилась в этот день в Воложине.

Сегодня стало известно, что пропавшая погибла.