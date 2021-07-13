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Пропавшую в Минске женщину нашли погибшей
Источник материала: Навiны
В Минске прекращены поиски 84-летней Елены Колпаковой, о судьбе которой с 5 июня не было ничего известно.
Женщина ушла из дома в неизвестном направлении и пропала. Позже было установлено, что она находилась в этот день в Воложине.
Сегодня стало известно, что пропавшая погибла.
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В Минске прекращены поиски 84-летней Елены Колпаковой, о судьбе которой с 5 июня не было ничего известно.
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