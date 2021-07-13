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Кремль не заметил неожиданности во встрече Лукашенко и Путина

13.07.2021 13:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Проходящая в Санкт-Петербурге встреча Путина и Лукашенко не является неожиданной, договоренность о ней была достигнута некоторое время назад, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Сразу скажу, что лидеры достигли договоренности об этой встрече уже какое-то время назад. Она никакая не неожиданная. Просто мы не делали каких-то традиционных объявлений", - заявил Песков, добавив, что президент РФ во вторник работает в Санкт-Петербурге.

Конечно, нет ничего неожиданного в том, что вопреки всему в этот раз встречу не анонсировали заранее. И, безусловно нет ничего неожиданного в том, что встреча проходит не в Сочи или Москве, а в Санкт-Петербурге, где сегодня не неожиданно, а, наверно, случайно оказался Путин.

Еще менее неожиданным является тот факт, что в Санкт-Петербург Лукашенко вылетел из аэропорта Болбасово под Оршей, потому как в срочном порядке, но «по плану» пришлось перекраивать программу очередной поездки по Витебской области.

И, естественно, на отсутствие неожиданности указывает тема переговоров – санкции и попытки Запада раскачать ситуацию в Беларуси. Ведь эта тема была включена в повестку сегодняшних переговоров еще 1 июля, а никак не после вчерашних заявлений о готовности ЕС ввести 5 пакет санкций против режима в Минске

"Конечно же, будет обсуждение попыток коллективного Запада дальше раскачивать ситуацию в Беларуси. Меры по противодействию", - сказал Песков.

 
Теги: Минск
 
 
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Проходящая в Санкт-Петербурге встреча Путина и Лукашенко не является неожиданной, договоренность о ней была достигнута некоторое время назад, заявил...
 
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