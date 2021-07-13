По информации правозащитников, обыски проводили сотрудники КГБ в рамках уголовного дела по статье «Акт терроризма». Люди, к которым пришли силовики, проходят по делу свидетелями.





Известно про минимум шесть обысков, которые прошли сегодня, 13 июля, в Бресте.





Например, силовики пришли с обысками к двум местным жителям — Щурко и Телипко. Их отвезли на допрос. В качестве свидетеля вызывали Романа Берестеню, потом его отпустили. Утром была задержана Анастасия Мантрова.





Также с обыском пришли к издателю брестского журнала «Бинокль» Дарье Геращенко. Ее возили на допрос в Ленинский РОВД, потом отпустили, однако забрали мобильный телефон.





Силовики приходили и к редактору «Бинокля» Ксении Петрович, однако в квартиру не попали.





Напомним, в редакцию «Бинокля» сотрудники ДФР приходили в конце января этого года. С 27 января сайт издания не обновлялся, как и соцсети.





Также с утра силовики приходили к фотографу Ольге Латышевой.





В Гомеле силовики пришли к бухгалтеру «Сильных новостей» Анне Стрельченко.



