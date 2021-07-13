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КГБ пришел к журналистам и активистам в Бресте и Гомеле по "делу о терроризме"

13.07.2021 13:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Бресте прошли обыски у местных активистов, а также у издателя брестского журнала «Бинокль» Дарьи Геращенко и фотографа Ольги Латышевой, сообщает не зарегистрированный в Беларуси правозащитный центр «Весна». Также силовики пришли к бухгалтеру издания «Сильные новости» в Гомеле.

По информации правозащитников, обыски проводили сотрудники КГБ в рамках уголовного дела по статье «Акт терроризма». Люди, к которым пришли силовики, проходят по делу свидетелями.

Известно про минимум шесть обысков, которые прошли сегодня, 13 июля, в Бресте.

Например, силовики пришли с обысками к двум местным жителям — Щурко и Телипко. Их отвезли на допрос. В качестве свидетеля вызывали Романа Берестеню, потом его отпустили. Утром была задержана Анастасия Мантрова.

Также с обыском пришли к издателю брестского журнала «Бинокль» Дарье Геращенко. Ее возили на допрос в Ленинский РОВД, потом отпустили, однако забрали мобильный телефон.

Силовики приходили и к редактору «Бинокля» Ксении Петрович, однако в квартиру не попали.

Напомним, в редакцию «Бинокля» сотрудники ДФР приходили в конце января этого года. С 27 января сайт издания не обновлялся, как и соцсети.

Также с утра силовики приходили к фотографу Ольге Латышевой.

В Гомеле силовики пришли к бухгалтеру «Сильных новостей» Анне Стрельченко.
 
Теги: Новости, Брест
 
 
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В Бресте прошли обыски у местных активистов, а также у издателя брестского журнала «Бинокль» Дарьи Геращенко и фотографа Ольги Латышевой, сообщает не...
 
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