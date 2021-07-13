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В Кремле начались переговоры Путина и Лукашенко

13.07.2021 13:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Санкт-Петербурге начались переговоры Лукашенко и Путина

Перед ними пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что темы следующие:

"Российско-белорусское торгово-экономическое взаимодействие, обмен мнениями по международным делам, обсуждение попыток коллективного Запада дальше раскачивать ситуацию в Беларуси, меры по противодействию этому", - передает телеграмм канал Пул N3”

На вопрос «почему не анонсировалась встреча Путина с Лукашенко?» Песков ответил: "Она не срочная, несколько недель назад по ней была достигнута договоренность в одном из телефонных разговоров. Мы, естественно, придаем большое значение каждой встрече, но президенты общаются часто, не сделали специального анонса".
 
 
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В Санкт-Петербурге начались переговоры Лукашенко и Путина
 
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