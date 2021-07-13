В Кремле начались переговоры Путина и Лукашенко

Перед ними пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что темы следующие:



передает телеграмм канал Пул N3” "Российско-белорусское торгово-экономическое взаимодействие, обмен мнениями по международным делам, обсуждение попыток коллективного Запада дальше раскачивать ситуацию в Беларуси, меры по противодействию этому", -телеграмм канал Пул N3”





На вопрос «почему не анонсировалась встреча Путина с Лукашенко?» Песков ответил: "Она не срочная, несколько недель назад по ней была достигнута договоренность в одном из телефонных разговоров. Мы, естественно, придаем большое значение каждой встрече, но президенты общаются часто, не сделали специального анонса".







