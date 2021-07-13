Источник материала: UDF



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«Более высокая централизация власти при Президенте Путине снизила политическую неопределенность в отношении потенциального транзита, но может сдерживать структурные реформы», - отмечает агентство.

«Несмотря на умеренную стабилизацию отношений с США на ближайшую перспективу после саммита президентов в июне, имеется существенный риск введения со временем дополнительных санкций», - пишут аналитики агентства.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Fitch заявило о риске новых протестов в России Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на уровне «ВВВ».

По их мнению, новая волна социальных протестов может состояться в преддверии назначенных на сентябрь выборов в ГосДуму, которые будут проведены в режиме 3-дневного голосования, как прошлогодний референдум по Конституции.Риск новых протестов «несколько усиливается ввиду тюремного заключения российского оппозиционного активиста, но это, по нашему мнению, не представляет собой риск на ближайшую перспективу для стабильности правительства», пишет Fitch.Речь идет о реформе в отношении прав собственности, судебной системы и других институциональных сдерживающих факторов для инвестиций в частный сектор, которые сказываются на перспективах роста российской экономики.Они, по мнению Fitch, выглядят не блестяще: прибавив 3,7% в этом году, экономика замедлится до 3% в следующем и 2% - в 2023-м. Инфляция составит 5,5% на конец года и не вернется к 4-процентной цели ЦБ даже в 2022 году.В пятницу Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на уровне «ВВВ» - предпоследней ступени инвестиционной категории.Отметив «надежную» политику ЦБ РФ, лучшие, чем ожидалось показатели бюджета, гигантские резервы почти в 600 млрд долларов и самый низкий уровень госдолга к ВВП среди-стран аналогов, агентство констатировало, что в противовес этим факторам выступают слабое качество управления и высокая зависимость от сырьевых товаров, а также геополитический риск.Он выражается в угрозе новых санкций, которая, по мнению Fitch, остается высокой.При этом в базовый сценарий Fitch не закладывает санкции, которые об ограничили долларовые расчеты для российских банков или препятствовали бы обслуживанию существующего суверенного долга.