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Fitch заявило о риске новых протестов в России

13.07.2021 13:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Fitch заявило о риске новых протестов в России
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В России существует риск возобновления протестных акций, считают аналитики международного рейтингового агентства Fitch.

 По их мнению, новая волна социальных протестов может состояться в преддверии назначенных на сентябрь выборов в ГосДуму, которые будут проведены в режиме 3-дневного голосования, как прошлогодний референдум по Конституции.

Риск новых протестов «несколько усиливается ввиду тюремного заключения российского оппозиционного активиста Алексея Навального, но это, по нашему мнению, не представляет собой риск на ближайшую перспективу для стабильности правительства», пишет Fitch.

«Более высокая централизация власти при Президенте Путине снизила политическую неопределенность в отношении потенциального транзита, но может сдерживать структурные реформы», - отмечает агентство.


Речь идет о реформе в отношении прав собственности, судебной системы и других институциональных сдерживающих факторов для инвестиций в частный сектор, которые сказываются на перспективах роста российской экономики.


Они, по мнению Fitch, выглядят не блестяще: прибавив 3,7% в этом году, экономика замедлится до 3% в следующем и 2% - в 2023-м. Инфляция составит 5,5% на конец года и не вернется к 4-процентной цели ЦБ даже в 2022 году.

В пятницу Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на уровне «ВВВ» - предпоследней ступени инвестиционной категории.

Отметив «надежную» политику ЦБ РФ, лучшие, чем ожидалось показатели бюджета, гигантские резервы почти в 600 млрд долларов и самый низкий уровень госдолга к ВВП среди-стран аналогов, агентство констатировало, что в противовес этим факторам выступают слабое качество управления и высокая зависимость от сырьевых товаров, а также геополитический риск.

Он выражается в угрозе новых санкций, которая, по мнению Fitch, остается высокой.

«Несмотря на умеренную стабилизацию отношений с США на ближайшую перспективу после саммита президентов в июне, имеется существенный риск введения со временем дополнительных санкций», - пишут аналитики агентства.


 При этом в базовый сценарий Fitch не закладывает санкции, которые об ограничили долларовые расчеты для российских банков или препятствовали бы обслуживанию существующего суверенного долга.
 
 
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Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на уровне «ВВВ».
 
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