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Витебчанин заключен под стражу за покушение на убийство милиционера

13.07.2021 14:07 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Витебской области расследует уголовное дело о покушении на убийство милиционера и угрозе убийством в Витебске. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в областном управлении.

По данным следствия, днем 4 июля в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что 68-летний житель областного центра угрожает убийством своей супруге и скандалит. На место, где разгорался семейный конфликт, прибыли сотрудники милиции. Когда сотрудник и дочь хозяина квартиры открыли дверь, дебошир набросился на правоохранителя с ножом и нанес ему четыре удара. От ударов клинок ножа сломался. Через некоторое время милиционерам удалось задержать нападавшего. Установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Содержание алкоголя в выдыхаемом им воздухе составило 2 промилле.

Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, зафиксирована следовая картина. Назначен ряд экспертных исследований, производство которых поручено УГКСЭ по Витебской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, ст.362 (покушение на убийство сотрудника органов внутренних дел) и ст.186 (угроза убийством) УК. Он допрошен. В настоящее время по указанным статьям ему предъявлено обвинение. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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К мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
 
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