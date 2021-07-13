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КГБ возбудил уголовное дело по факту попытки поджога дома Олега Гайдукевича

13.07.2021 14:07 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление Комитета государственной безопасности 12 июля возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.289 (акт терроризма) УК, по факту попытки поджога дома депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олега Гайдукевича. Об этом БЕЛТА сообщили в КГБ.

"Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Виновные будут найдены и привлечены к установленной законом ответственности", - сказали в ведомстве.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Виновные будут найдены и привлечены к установленной законом ответственности", -...
 
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