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Доллар завершил торги уже третьим подряд снижением

13.07.2021 14:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

А российский рубль резко подрожал к белорусскому до максимума за 12 дней.

Стоимость корзины валют благодаря этому выросла на 0,19%, а с начала месяца на 0,55%.

Курс доллара снизился на 0,0041 BYN до 2,5664 BYN/USD. Это минимум за последние 6 календарных дней.

Стоимость доллара снижается уже третий день подряд. Общее снижение за это время составило 0,0258 BYN. А до этого было два дня стремительного роста, когда курс доллара подскочил на 0,0581 BYN и оказался на максимуме за 77 дней.

Таким образом, за последние три дня белорусский рубль смог отыграть менее половины предыдущего существенного укрепления доллара. С начала месяца американец подорожал на 0,0339 BYN.

Курс евро упал на 0,0099 BYN до 3,0422 BYN/EUR. 

Евро за последние три дня подешевел на 0,0227 BYN, а до этого он находился на максимуме за месяц, всего за один день подорожав на 0,0426 BYN.

Курс российского рубля подскочил на 0,0213 BYN до 3,4669 BYN/100 RUB и оказался на максимуме почти за две недели, хотя ещё вчера он завершил торги на минимуме за четыре недели.

Укрепление позиций белорусского рубля к доллару и евро связано с тем, что российский рубль дорожает на торгах в Москве.

Итоги недели 5-9 июля на валютном рынке РБ

Белорусский рубль завершил неделю ослаблением сразу ко всем валютам. Доллар и евро по итогам торгов в четверг 8 июля подскочили до максимума за 77 и 30 дней соответственно.

курс доллара +0,0317 BYN (+1,25%);
курс евро +0,0429 BYN (+1,43%);
курс российского рубля +0,0071 BYN (+0,21%);

Московская биржа

Российский рубль сегодня прилично подорожал к доллару и евро на торгах в Москве.

Центробанк России понизил официальный курс доллара на завтра на 57 копеек до 74,0589 российских рублей.

Официальный курс евро на завтра обвалился сразу на 82 копейки до 87,7820 RUB/EUR.

Итоги недели 5-9 июля на валютном рынке РФ


Российский рубль за неделю девальвировался и к доллару, и к евро:

курс доллара +0,8500 RUB (+1,15%);
курс евро +1,0649 RUB (+1,22%);
 
Теги: Курсы валют
 
 
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