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КГБ возбудил дело по статье о терроризме за "попытку поджога" дома Олега Гайдукевича

13.07.2021 14:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 289 УК (акт терроризма).



"Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Виновные будут найдены и привлечены к ответственности по закону», — говорится в сообщении ведомства.

О том, что в его дом бросили бутылки с зажигательной смесью, Олег Гайдукевич сообщил 11 июля.

По его словам, из трех брошенных бутылок загорелась одна. Никто из родных не пострадал, повреждены только постройки.
 
 
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Дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 289 УК (акт терроризма).
 
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