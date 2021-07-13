







"Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Виновные будут найдены и привлечены к ответственности по закону», — говорится в сообщении ведомства.





О том, что в его дом бросили бутылки с зажигательной смесью, Олег Гайдукевич сообщил 11 июля.





По его словам, из трех брошенных бутылок загорелась одна. Никто из родных не пострадал, повреждены только постройки.