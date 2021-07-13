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КГБ возбудил дело по статье о терроризме за "попытку поджога" дома Олега Гайдукевича
Источник материала: Партизан
Дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 289 УК (акт терроризма).
"Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Виновные будут найдены и привлечены к ответственности по закону», — говорится в сообщении ведомства.
О том, что в его дом бросили бутылки с зажигательной смесью, Олег Гайдукевич сообщил 11 июля.
По его словам, из трех брошенных бутылок загорелась одна. Никто из родных не пострадал, повреждены только постройки.
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Дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 289 УК (акт терроризма).
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