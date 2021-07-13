Источник материала: UDF



Фото: пресс-служба Кремля

Тема № 1 — санкции

Тема № 2 — ситуация в Беларуси

Текущие вопросы по интеграции

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко улетел на внезапную встречу с Путиным. Что могут обсудить — мнение эксперта В контексте внутриполитической ситуации в стране может обсуждаться новый вариант Конституции. К

13 июля проходит четвертая встречас начала года. По итогам трех предыдущих информации, которая бы позволила бы понять, о чем стороны говорили, было мало. В этот раз «обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику», сообщил телеграм-канал «Пул первого».Политологсчитает, что на встрече Лукашенко и Путин обсудят текущие вопросы с особым акцентом на введенные Евросоюзом санкции и обменяются мнениями о ситуации в Беларуси.— Даже если об этой встрече договорились 1 июля, с того момента прошло менее двух недель. Это значит, что она срочная. Могут быть важные темы для обсуждения, но вряд ли [по итогам встречи] будут важные решения. Для серьезных решений требуется время и подготовка.Наиболее вероятная тема, которую обсудят на встрече, это санкции, считает эксперт. Для Минска первостепенным будет вопрос компенсации потерь, поиска обходных схем. Россия же готова давать советы и в некоторой степени помогать Минску, но без особого рвения и вряд ли используя значимые финансовые ресурсы.— России нет особого смысла инвестировать в белорусскую ситуацию, серьезно компенсировать потери от санкций, если белорусская сторона и так на все готова и со всем согласна. Будет какая-то помощь, точечная, дозированная поддержка. Но это будет именно поддержка, чтобы не было непредсказуемых последствий внутри Беларуси. Россия не станет полностью компенсировать потери и брать на свой счет финансовые проблемы Беларуси.Кремль еще в августе 2020 года стал придерживаться стратегии, которая предполагает минимальную помощь Беларуси, но отсутствие серьезных инвестиций в период острого политического кризиса.— Эта стратегия себя оправдывает: при том, что Россия не осуществляла каких-то вложений в белорусскую ситуацию, мы видим, что ее позиции все равно были усилены. Если схема работает, думаю, ее будут продолжать.Вторая тема, которую, судя по всему, стороны будут обсуждать, это внутриполитический кризис в Беларуси, считает политолог. Она особенно актуальна на фоне новой волны репрессий.— Это в определенной степени может беспокоить российское руководство в том смысле, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Кремлю хотелось бы видеть этот процесс управляемым и имеющим некую логику. Там также могут дать советы, как в этом отношении действовать, — считает Андрей Казакевич.В контексте внутриполитической ситуации в стране может обсуждаться новый вариант Конституции. Как известно, Конституционная комиссия рассмотрела «все возможные изменения» в Конституцию и после 1 августа намерена обсудить ее с Александром Лукашенко.— Не думаю, что это будет происходить в режиме отчета, что Лукашенко покажет драфт (черновик документа — Прим. ред.). Если эта тема будет затрагиваться, то это будут общие вопросы: как политическая модель должна дальше эволюционировать. Может быть обмен мнениями об общих контурах новой политической модели. Но не думаю, что будут вникать в детали и, например, согласовывать текст новой Конституции, — комментирует эксперт.Возможно, в Санкт-Петербурге будет затронут вопрос доработки дорожных карт по интеграции. Однако узкий состав встречи говорит о том, что договоренности по ним тоже вряд ли будут достигнуты прямо сегодня.— Если тема давно прорабатывается, то все проблемные моменты хорошо известны и понятны. Каждая сторона знает, что получит, а что потеряет. Так что такой вопрос, скорей, будет решаться на плановой встрече, чем спонтанной. Подписание интеграционных карт, очевидно, будет обсуждаться и решаться во время визита в расширенном составе — с присутствием премьера, министров. Тем более было озвучено, что их могут согласовать к концу года, — указывает эксперт.Читать полностью: https://news.zerkalo.io/economics/283.html?c