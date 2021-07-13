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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Биржевые цены на бензин в России взлетели до исторического рекорда За день в опте бензин Аи-92 подорожал на 0,32%, а с начала года - на 17%.

В понедельник, 12 июля, стоимость марки «Регуляр-92» на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла нового исторического рекорда - 55720 рублей за тонну.За день в опте бензин Аи-92 подорожал на 0,32%, а с начала года - на 17% и пробил пиковые значения топливного кризиса 2018 года.Биржевая цена «Премиум-95» прибавила 0,25% за день, 3,4% с начала месяца и 28% с конца декабря 2020 года. На конец дня котировки достигли 59207 рублей за тонну, не дотянув менее 1% до нового абсолютного максимума. Предыдущий рекорд - 59602 рубля за тонну - был установлен 3 июля 2020 года.Вслед за оптовым ралли бензин дорожает в рознице. С начала года, по данным Kortes, Аи-92 на АЗС стал дороже на 2,09 рубля, а Аи-95 - на 2,05 рубля.За неделю с 5 по 9 июля ценники выросли еще на 8-9 копеек, до 45,75 и 49,21 рубля соответственно.В реальности с текущей налоговой конструкцией бензин должен стоить еще дороже: на каждом проданном литре АЗС теряют по 1,2 рубля, подсчитали аналитики «Петромаркет».Причина - в том, что оптовые цены растут кратно быстрее розничных. Сложившаяся ситуация заложена в конструкции налогового маневра, по которому акцизы на бензин и дизель должны были снижаться, а по факту правительство их повышает и будет продолжать делать это дальше, отмечает президент Российского топливного союза (РТС)РТС неоднократно обращался в правительство, настаивая на том, что топливному рынку нужны срочные меры: от экспортных пошлин до увеличения нормативов, по которым нефтяные компании продают бензин на бирже.Но кабмин после совещаний с представителями отрасли решил не менять конструкцию, а лишь изменить формулы стабилизирующих механизмов так, чтобы нефтяники получили дополнительно 350 млрд рублей из бюджета.Этих шагов недостаточно, считают в РТС. Введенный кабмином демпфирующий механизм в существующем виде не в состоянии сгладить диспаритет цен, что в конечном итоге приводит к росту оптовых цен выше инфляции и к убыткам на розничном сегменте рынка, полагают в союзе.