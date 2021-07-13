“Я устал, вернусь нескоро”. Зачем компании отпускают сотрудников в длительные “творческие отпуска”

Источник материала: ProBusiness



Фото с сайта Lane4performance.com

В начале июня руководство российского СберБанка объявило о том, что его сотрудники теперь могут брать саббатикал — творческую паузу до одного года для восстановления сил. Новость наделала немало шума в Сети. Некоторых экспертов смутил тот факт, что длительные отпуска своим сотрудникам банк не намерен оплачивать даже частично, то есть, по сути, компания предлагает отпуск за свой счет. Значит ли это, что идея саббатикала пришла на постсоветское пространство в искаженном виде? Разбираемся вместе с бизнес-консультантом Ириной Вишневской.

Что предложил СберБанк

Пока сотрудник реализует свои планы — проходит обучение, запускает стартап, пишет научную работу — компания сохраняет за ним рабочее место. Такая концепция в западных странах получила название «саббатикал» — и теперь эта опция стала доступна сотрудникам крупной компании в России. По новым правилам длительный отпуск в СберБанке может взять любой человек с одним лишь ограничением — повторять этот опыт можно не чаще, чем раз в три года. Сам тайм-аут длится от 1 до 12 месяцев, и в любой момент творческий отпуск можно прервать.

Вот как управленческое решение объяснили на сайте банка: «Саббатикал становится новым трендом — наша жизнь не состоит на 100% из работы, поэтому иногда важно сделать паузу и попробовать что-то новое — на что раньше не хватало времени. А после отпуска сотрудник сможет приступить с новыми силами к работе». В компании отметили, что для них это способ «сохранить ценных сотрудников».



Фото с сайта Medium.com

В мире это обычная практика?

Саббатикал действительно широко распространен на Западе. Сама идея (с англ. sabbatical — «перестать что-либо делать») зародилась еще в XIX веке в Гарварде. Профессоры, которые проработали 6 лет в университете, получили право уйти в годовой творческий отпуск, чтобы вернуться к преподаванию с новыми силами. Спустя десятилетия эту практику взял на вооружение бизнес.

Одной из первых саббатикал предложила сотрудникам компания McDonald’s. Программа была запущена в 1960-х годах и предусматривает 8 недель оплачиваемого отпуска в дополнение к основному после 10 лет работы.

Сегодня саббатикал практикуют такие крупные компании, как Google, Intel, IBM, eBay, American Express и другие. Малый и средний бизнес также включается: по данным крупного исследования , в 2012 году саббатикал можно было взять в 29% американских компаний (среди них 11% предприятий малого бизнеса со штатом до 100 человек). Наиболее востребована эта практика в ИТ-секторе и банковской сфере.

Cаббатикал и отпуск за свой счет: а есть ли разница?

Чем саббатикал отличается от обычного отпуска и должен ли он оплачиваться, разбираемся c HR-специалистом.

Ирина Вишневская

HR-специалист с 14-летним опытом, сертифицированный бизнес-коуч, член International Coaching Community

— От обычного отпуска саббатикал отличается прежде всего продолжительностью. В трудовом отпуске мы в среднем отдыхаем 3−4 недели. Конечно, можно взять отпуск без сохранения заработной платы, но это, как правило, тоже краткосрочная история. Например, белорусское законодательство ограничивает продолжительность отпуска за свой счет 30 днями в году (если иное не установлено нанимателем и не указано в коллективном договоре).

Сами формулировки в заявлении на отпуск за свой счет обычно звучат так: «в связи с обучением», «по семейно-бытовым причинам». То есть обязательно должна быть некая уважительная причина, потребность, проблема, на решение которой требуется время, и уважительность причины оценивается нанимателем.

Принципиальное отличие саббатикала в том, что для получения такого отпуска совершенно не обязательно приводить какие-то важные аргументы.

В некотором смысле саббатикал можно сравнить с длительным декретным отпуском в странах СНГ. Взять паузу в работе, чтобы заняться каким-то проектом — получить образование, построить дом, «поднять» ребенка — вот что отличает эту практику.

Должен ли саббатикал оплачиваться?

Нет жестких правил по поводу того, должен саббатикал оплачиваться или нет. В мире совсем не много компаний, которые могут позволить себе такую роскошь, как оплачиваемый творческий отпуск. Особенность саббатикала, скорее, в том, что отдых от работы должен быть наполнен для сотрудника новым смыслом. Человек путешествует, чему-то учится или пробует то, что давно хотел попробовать, после чего возвращается на свое рабочее место и продолжает делать работу.

Поэтому, на мой взгляд, предложение СберБанка с возможностью взять длительный неоплачиваемый отпуск — это вполне себе полноценный саббатикал. Другое дело, что к такому отдыху сотруднику, конечно, нужно готовиться финансово и распланировать свой бюджет на достаточно длительный срок. Для эйчаров это также дополнительная нагрузка на поиск и онбординг замены, но такие же риски мы несем при увольнении сотрудников. Так что для меня этот кейс, скорее, позитивный.

Некоторые западные компании оплачивают саббатикал полностью или частично. Например, в американском банке Citigroup дважды за время работы можно взять дополнительные 12 недель отпуска, и 25% от месячной зарплаты по-прежнему будут поступать сотруднику на карточку. Разработчик и производитель электронных устройств Intel разрешает сотрудникам брать 8-недельный саббатикал каждые семь лет или четырехнедельный — каждые четыре года. Все это время работнику платят 100% оклада.

Зачем саббатикал нужен бизнесу

Больше всего плюсов от этой практики получают те бизнесы, которые активно конкурируют за персонал. Например, ИT-компании или креативные бизнесы — для них могут оказаться очень ценными нестандартные идеи сотрудников, побывавших в длительных отпусках.

Давайте представим обычную ситуацию, когда возможности уйти в саббатикал у работника нет. Если у него появляются какие-то новые жизненные цели, которых не удается достичь на фултайм-работе, и есть некая финансовая подушка, скорее всего, сотрудник просто уволится. То есть работодатель потеряет ценные кадры.

Если же компания отпускает сотрудника, при этом точно знает, что после возвращения его компетенции все еще будут нужны, это в любом случае профит.

В следующем году HR не нужно будет тратить время и бюджет на поиск еще одного достойного специалиста. И это главный плюс для бизнеса — сохранение важного сотрудника, знающего компанию, ее процессы и проекты.

Также саббатикал може быть элементом HR-бренда, не требующим особых затрат. Это не тот элемент социального пакета, которым воспользуется значимое количество сотрудников. При этом наличие в предложении работодателя возможности взять длительный отпуск демонстрирует заботу компании о сотрудниках, уважение их интересов и увлечений, то есть поддержку ценностей высшего порядка. Кто-то и правда разделяет эти ценности, а кто-то идет за модным трендом и пиарится.



Фото с сайта Medium.com

Вот какие преимущества саббатикала для бизнеса можно выделить:

Сохранение в команде ценных сотрудников и сокращение усилий по поиску персонала

Повышение лояльности сотрудника к работодателю, повышение его рабочей мотивации

Свежие идеи и проекты, которые сотрудник может предложить компании после творческой паузы

Повышение привлекательности компании на рынке труда.

И есть минусы, о которых нельзя забывать:

Снижение экспертизы сотрудника — за год в сфере может произойти очень много изменений, и если работник их не отслеживал, он может «отстать»

Изменения в компании — закрылись проекты, сменились приоритеты, экспертиза сотрудника стала невостребованной, а адаптироваться к изменениям он не успел

Риски увольнения сотрудника после окончания длительного отпуска — наступило «просветление», появилось осознание, что он хочет заниматься чем-то другим, принято решение сменить локацию.

Что касается рисков невозврата в офис, могу поделиться собственным опытом. После ухода с последнего места работы я решила взять паузу и заняться самообучением, попробовать активности, на которые никогда не хватало времени. Честно говоря, вначале я не представляла, чем можно занять день. А потом начали зарождаться проекты, стали поступать запросы на консалтинг, выстроились финансовые потоки. И оказалось, что я успеваю намного больше, чем в офисе; работаю продуктивнее; зарабатываю достаточно, а иногда и больше, чем раньше, при этом чувствую себя счастливее. Это отбило желание возвращаться в найм.



Фото с сайта Colliers.com

На самом деле это очень распространенная история, когда люди работают в высоком темпе, а затем делают паузу, рефлексируют и находят то, что делает их счастливыми. Поэтому саббатикал не дает никаких гарантий того, что сотрудник после перерыва вообще вернется в найм и тем более — к этому работодателю.

Помогает ли саббатикал бороться с выгоранием сотрудников?

Если саббатикал становится основным средством борьбы с выгоранием — скорее всего, он не поможет. Человек вернется в компанию, вспомнит, как ему было плохо, и уйдет.

На мой взгляд, выгорание надо предотвращать другими методами и работать с сотрудниками на протяжении всего их профессионального пути в компании.

Я знаю несколько кейсов, когда практика саббатикала в том или ином виде применялась в Беларуси. Эти истории очень похожи: речь идет о руководителях и профессионалах высокого уровня, в сохранении которых компании были очень заинтересованы и готовы были сделать все для их удержания.

Эти люди сотрудничали с компаниями на протяжении очень длительного времени. Они серьезно выгорели. И, что самое главное, после окончания длительного отпуска все равно покинули компанию в течение очень короткого срока, потому что те проблемы, из-за которых они устали и выгорели, компании за время их отсутствия не смогли решить.

Все-таки саббатикал — это, скорее, история не о профилактике выгорания. Это признание того, что у людей есть своя жизнь и свои интересы, понимание того, что это важно для сотрудников. Именно в этом случае идея длительного отпуска с сохранением рабочего места способна мотивировать и принести профит как персоналу, так и компании.

Отзыв Раджа Сури, специалиста по разработке корпоративных брендов Intel: «Ушел с работы на 2 месяца. За это время посетил 3 пляжа и 4 национальных парка. Попробовал новые напитки в 2 зарубежных странах. Мне понравились 4 молочных коктейля и 3 вида массажа. Просыпался, когда хотел, и часто решал с сегодня на сегодня, какое новое приключение мне предстоит. Все это время мне платил мой работодатель — полную зарплату. По моему скромному мнению, я наслаждался одним из главных преимуществ в технологической индустрии — творческим отпуском Intel». Отзыв Габриэля Аула, инженера по AR/VR в Microsoft: «Премия Microsoft Achievement Award — это творческий отпуск, который предлагают некоторым сотрудникам компании. Я решил уйти на 8 недель, чтобы провести с семьей большую часть лета. И я чрезвычайно благодарен компании за предоставленную мне возможность: это было чудесное и заряжающее энергией время. Помимо расслабления и укрепления отношений с друзьями и семьей я многому научился, в том числе освоил новое программное обеспечение и технологии. Безусловно, самым частым вопросом от коллег и знакомых был такой: „Ты вернешься?“ Честно говоря, я не знал. Я работаю в этой компании 26 лет. Но теперь понял, что я на своем месте. После саббатикала любое беспокойство, которое я испытывал по поводу того, должен ли по-прежнему здесь работать, исчезло». Примечание: пост про саббатикал Габриэль Аул написал в 2018 году, а в 2019-м перешел из компании Microsoft в Facebook.

Может ли практика саббатикала получить развитие в Беларуси?

По понятным причинам саббатикал пока не получил широкого распространения в Беларуси. Но за последние два года формат занятости и жизни в целом по стране и в мире сильно изменился. COVID-19 сделал то, что не могли сделать никакие исследования, никакие попытки убедить бизнесы в том, что в XXI веке формат «нам нужен сотрудник только в офис» уже устарел.



Фото с сайта Techrepublic.com

Доля удаленной работы, частичной занятости для офисных сотрудников выросла просто феноменально. Еще три года назад минские ИT-компании неохотно предоставляли сотрудникам возможность перезимовать на Пхукете или во Вьетнаме (при этом работать удаленно), без релокейта не рассматривались кандидаты из областных городов. Сейчас же 90% ИT-бизнесов расширили локацию поиска до всего мира и декларируют, что им не важно, где находятся их сотрудники.

То есть уже сейчас у работников намного больше возможностей жить там, где нравится, и тратить меньше времени на логистику. Очень быстрыми темпами развивается онлайн-обучение. Я думаю, эти тенденции будут усиливаться и распространяться и на другие сферы. В таких условиях у людей появляется желание уделять больше времени для своих проектов, путешествий и увлечений.

Будет ли быстро расширяться практика саббатикала, сказать сложно. А вот дальнейшее развитие форматов удаленной и проектной работы, частичной занятости — это то, куда идет мировой рынок труда и рынок труда в Беларуси.

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