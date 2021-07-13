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КГБ открыл дело о терроризме «по факту попытки поджога дома» Олега Гайдукевича

13.07.2021 14:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

КГБ возбудил уголовное дело по статье о терроризме «по факту попытки поджога дома» депутата Палаты представителей Олега Гайдукевича, сообщается на сайте ведомства.

КГБ открыл дело о терроризме «по факту попытки поджога дома» Олега Гайдукевича

«Следственным управлением Комитета государственной безопасности Республики Беларусь 12.07.2021 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 289 Уголовного кодекса Республики Беларусь («акт терроризма»), по факту попытки поджога дома депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олега Гайдукевича», — говорится в сообщении.

Там отмечается, что проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. «Виновные будут найдены и привлечены к установленной законом ответственности», — заявляют в КГБ.

О попытке поджога дома Гайдукевич сообщил 11 июля. «Ночью в мой дом, где живут мои дети, кинули две бутылки с зажигательной смесью!! Первая бутылка взорвалась! По счастливой случайности никто не пострадал! Убежден, мы найдем виновных. Вот такую демократию нам готовят», — написал он на своей странице в «Фейсбуке».

Позже Гайдукевич сообщил: «Работает следственно-оперативная группа. Установили уже три бутылки со смесью!! Слава богу, никто не пострадал! Взорвалась одна бутылка из трех».

 

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КГБ возбудил уголовное дело по статье о терроризме «по факту попытки поджога дома» депутата Палаты представителей Олега Гайдукевича, сообщается на сайте...
 
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