ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Брестской области с начала года возбудили 12 уголовных дел за сокрытие падежа скота

13.07.2021 14:57 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

13 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области прокуратура проводит комплекс проверочных мероприятий в животноводческой отрасли, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации областной прокуратуры.

"Основная причина падежа скота - невыполнение правил его содержания. Есть случаи безответственного отношения работников к проведению лечебных и профилактических мероприятий. Этому способствует неукомплектованность специалистами ветеринарной и зоотехнической служб", - считают в прокуратуре. Отмечается, что в некоторых хозяйствах Барановичского, Березовского, Ганцевичского, Лунинецкого, Ляховичского и Столинского районов искажали сведения о количестве павших животных. В регионе с начала года за сокрытие падежа скота возбуждено 12 уголовных дел.

"В Барановичском и Ивацевичском районах долгое время ветслужбы не принимали адекватные меры по предупреждению и пресечению нарушений ветеринарно-санитарного законодательства. Допущены случаи грубого нарушения трудовой дисциплины работниками животноводческой отрасли и несчастных случаев на производстве в Малоритском и Дрогичинском районах", - перечислили в прокуратуре Брестской области.

Для устранения недостатков председателю Брестского облисполкома внесено представление. В документе перечислены требования, в том числе о контроле за содержанием животных, повышении уровня ответственности работников и руководителей сельхозорганизаций. Всего в этом году прокуроры вынесли более 80 актов надзора по фактам нарушений, связанным с падежом скота. К ответственности привлечены почти 500 человек.-0-

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Основная причина падежа скота - невыполнение правил его содержания. Есть случаи безответственного отношения работников к проведению лечебных и профилактических...
 
Новости дня
Новости разные
 
Шимоните заявила, что Литве известно несколько белорусских туркомпаний, которые занимаются перевозкой мигрантов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by