В Брестской области с начала года возбудили 12 уголовных дел за сокрытие падежа скота

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13 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области прокуратура проводит комплекс проверочных мероприятий в животноводческой отрасли, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации областной прокуратуры.

"Основная причина падежа скота - невыполнение правил его содержания. Есть случаи безответственного отношения работников к проведению лечебных и профилактических мероприятий. Этому способствует неукомплектованность специалистами ветеринарной и зоотехнической служб", - считают в прокуратуре. Отмечается, что в некоторых хозяйствах Барановичского, Березовского, Ганцевичского, Лунинецкого, Ляховичского и Столинского районов искажали сведения о количестве павших животных. В регионе с начала года за сокрытие падежа скота возбуждено 12 уголовных дел.

"В Барановичском и Ивацевичском районах долгое время ветслужбы не принимали адекватные меры по предупреждению и пресечению нарушений ветеринарно-санитарного законодательства. Допущены случаи грубого нарушения трудовой дисциплины работниками животноводческой отрасли и несчастных случаев на производстве в Малоритском и Дрогичинском районах", - перечислили в прокуратуре Брестской области.

Для устранения недостатков председателю Брестского облисполкома внесено представление. В документе перечислены требования, в том числе о контроле за содержанием животных, повышении уровня ответственности работников и руководителей сельхозорганизаций. Всего в этом году прокуроры вынесли более 80 актов надзора по фактам нарушений, связанным с падежом скота. К ответственности привлечены почти 500 человек.-0-