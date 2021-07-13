Источник материала: БелТА

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлен очередной участник массовых беспорядков в Минске. Такую информацию разместила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Оперативники ГУБОПиК выявили 35-летнего жителя столицы, который участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях в августе прошлого года. В частности, на проспекте Победителей мужчина вместе с другими протестующими стоял в так называемой сцепке, противодействуя сотрудникам правоохранительных органов", - рассказали в МВД.

Минчанина задержали по месту жительства. В его телефоне были обнаружены репосты материалов из экстремистских Telegram-каналов, в связи с чем был составлен административный протокол по факту распространения информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов.

Сейчас правонарушитель проверяется на причастность к действиям, грубо нарушающим общественный порядок. С его слов, неоднократно выходил на уличные марши в сентябре прошлого года. Мужчина является индивидуальным предпринимателем в сфере шиномонтажа. Женат, воспитывает двоих детей.-0-