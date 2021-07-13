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Пара из Борисова задержана по подозрению в убийстве мужчины

13.07.2021 14:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пара из Борисова задержана по подозрению в убийстве мужчины, сообщили БЕЛТА в МВД.

Вечером 21 января в Борисовское РУВД поступило заявление о пропаже 39-летнего жителя райцентра. На следующий день его тело с разбитой головой нашли в лесу. Тогда же по подозрению в убийстве сыщики задержали пару из Борисова.

Выяснилось, что женщина часто брала взаймы у погибшего и тратила деньги в игровом клубе. Долги возвращать не спешила, а когда сумма превысила $4 тыс., кредитор пригрозил милицией. Неплательщица попросила своего возлюбленного разрешить конфликт. Все трое встретились в лесу. Разговор закончился дракой, в результате чего заимодателю были причинены смертельные ранения.

Во время проверки подозреваемых на причастность к другим преступлениям оперативники вышли на двоих знакомых задержанного мужчины (жителей Борисова 33 и 34 лет). Биологические образцы одного из них совпали со следами, оставленными на месте разбойного нападения пятилетней давности и затем изъятыми экспертами ГКСЭ.

Установлено, что осенью 2016 года в Борисовском районе трое проникли в частный дом, избили и связали хозяйку с сожителем, забрали у них мобильные телефоны, бензопилы, сабвуфер, золотые цепочки, Br3,7 тыс. и $700. Налетчики закрыли свои лица самодельными масками и не разговаривали, обращаясь к жертвам только жестами и записями на бумаге. С места криминальное трио скрылось на машине потерпевших, которая в итоге была оставлена в лесу. Из иномарки пропали инструменты, сабвуфер, два ножа и пневматический пистолет.

В настоящее время все подозреваемые задержаны. Возбуждены уголовные дела за убийство и разбой. Устанавливаются все обстоятельства, фигуранты проверяются на причастность к другим преступлениям.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Вечером 21 января в Борисовское РУВД поступило заявление о пропаже 39-летнего жителя райцентра. На следующий день его тело с разбитой головой нашли в лесу. Тогда же...
 
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