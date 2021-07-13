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В городском парке Могилева ликвидировано возгорание травы

13.07.2021 14:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве ликвидировано возгорание на территории парка имени 60-летия Великого Октября, расположенного по проспекту Шмидта. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

"В парке из-за сильной жары около 12.17 загорелась сухая растительность, а ветер способствовал быстрому распространению огня, - уточнили собеседники. - На место происшествия выехали 3 пожарных расчета, которым на ликвидацию очага возгорания понадобилось порядка 40 минут. В результате произошедшего пострадали 0,4 га территории".

Всего несколько дней назад, 11 июля, в парке также ликвидировано возгорание травы.0-

 
Теги: Могилев
 
 
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В парке из-за сильной жары около 12.17 загорелась сухая растительность, а ветер способствовал быстрому распространению огня. На место происшествия выехали 3 пожарных...
 
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