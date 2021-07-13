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БМЗ на фоне санкций заявляет о расширении сотрудничества с ЕС

13.07.2021 14:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

На Белорусском металлургическом заводе надеются, что западные санкции не повлияют на экспорт в Евросоюз.

Об этом заявил 13 июля на пресс-конференции в Минске первый заместитель генерального директора предприятия Анатолий Волков, передает Белапан.

«Более половины экспорта БМЗ приходится на Евросоюз. Динамика положительная, несмотря на внешние угрозы, которые имеют место быть. Сотрудничество продолжается и расширяется. За первое полугодие на заводе было проведено 12 внешних аудитов на соответствие европейским и американским стандартам. Наши клиенты работают на перспективу сотрудничества с заводом. Мы надеемся, что все будет хорошо», — сказал Волков.

По его информации за первое полугодие на экспорт было поставлено продукции на 676 млн долларов, что на 41% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Он связал этот рост с оживлением на рынке у потребителей продукции и конъюнктурой цен. По словам Волкова, поставки осуществляются в 48 стран.

«Как я уже упоминал, 50% — это страны ЕС, 25% — Россия, по 8,5% страны Африки и Ближнего Востока. Для нас важна диверсификация. Наша стратегия — присутствовать на максимально возможном количестве рынков и реализовывать максимально возможное количество продукции. Мы понимаем, что возможны снижения потребления в каких-то отраслях, но не во всех, поэтому есть возможность переориентации нашей продукции по рынку и сортаменту», — отметил он.

Он также отметил, что на европейский рынок поставлются как правило премиальные виды продукции — металлокорд, труба. «Достаточно много мы поставляем и арматуры и важна работа по сертификации и аудитам качества», — добавил Волков.

 
Теги: Минск
 
 
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На Белорусском металлургическом заводе надеются, что западные санкции не повлияют на экспорт в Евросоюз.
 
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