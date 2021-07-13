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Мнение: Референдума по Конституции может и не быть
Источник материала: Партизан
Последние недели многократно увеличилась скрытность насчет изменений Конституции, считает политолог Андрей Елисеев.
"Последние недели многократно увеличилась скрытность насчет изменений конституции. Первое заседание конституционной комиссии прошло 31 марта и последующие должны были проходить дважды в месяц, -
Про первые пять заседаний и их основные решения худо-бедно писали государственные СМИ. Пятое заседание в конце мая подтвердило мой прошлогодний прогноз насчет придания Всебелорусскому народному собранию (ВНС) конституционного статуса и учреждения Президиума ВНС как его руководящего органа.
Даже название "Президиум" ровненько совпало; просто это модное слово в среде советской бюрократии.
Про последующие (6, 7 и 8-е) заседания информации было гораздо меньше – госСМИ куда охотнее пишут про уголовные процессы, уборку зерновых и борьбу с нацизмом. Из доступных материалов следует, что три последние заседания комиссия в основном лишь допиливала формулировки о ВНС и преамбулу новой конституции.
При этом пару недель назад оказалось, что «в первом приближени проект обновленной конституции должен быть подготовлен уже к августу» (!), а неделю назад было заявлено, что «конституционная комиссия рассмотрела все возможные изменения в Основной закон» (!!).
Более того, на следующей неделе пройдет уже итоговое (!!!) заседание комиссии. А в августе – видимо уже контрольное заседание с участием Лукашенко. Не исключено, что назначат его на годовщину выборов 9 августа.
Итого, комиссии хватило чуть более трех месяцев, чтобы систематизировать и рассмотреть более 15 тысяч предложений по конституционным изменениям. Именно такая цифра называлась официально.
Уникальная трудоспособность и сверхбыстрая разработка основного закона – возможно, это мировой рекорд в сфере конституционного строительства.
Судя по стахановским темпам и социально-политической ситуации в целом, вместо обещанного референдума в начале 2022 года может произойти просто ее одобрение парламентом уже этой осенью.
Приурочить его могут либо к дате 17 сентября (как раз на фоне военных учений "Запад-2021" с Россией для подстраховки), либо к годовщине Октябрьской революции.
Мой прогноз насчет четырех самых важных изменений в конституции остается прежним", - заключает Елисеев.
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Последние недели многократно увеличилась скрытность насчет изменений Конституции, считает политолог Андрей Елисеев.
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