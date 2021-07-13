ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мнение: Референдума по Конституции может и не быть

13.07.2021 15:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Последние недели многократно увеличилась скрытность насчет изменений Конституции, считает политолог Андрей Елисеев.

Мнение: Референдума по Конституции может и не быть
"Последние недели многократно увеличилась скрытность насчет изменений конституции. Первое заседание конституционной комиссии прошло 31 марта и последующие должны были проходить дважды в месяц, - пишет политолог, основатель исследовательского центра Eurasian States in Transition (EAST) Андрей Елисеев.

Про первые пять заседаний и их основные решения худо-бедно писали государственные СМИ. Пятое заседание в конце мая подтвердило мой прошлогодний прогноз насчет придания Всебелорусскому народному собранию (ВНС) конституционного статуса и учреждения Президиума ВНС как его руководящего органа. 

Даже название "Президиум" ровненько совпало; просто это модное слово в среде советской бюрократии.

Про последующие (6, 7 и 8-е) заседания информации было гораздо меньше – госСМИ куда охотнее пишут про уголовные процессы, уборку зерновых и борьбу с нацизмом. Из доступных материалов следует, что три последние заседания комиссия в основном лишь допиливала формулировки о ВНС и преамбулу новой конституции.

При этом пару недель назад оказалось, что «в первом приближени проект обновленной конституции должен быть подготовлен уже к августу» (!), а неделю назад было заявлено, что «конституционная комиссия рассмотрела все возможные изменения в Основной закон» (!!).

Более того, на следующей неделе пройдет уже итоговое (!!!) заседание комиссии. А в августе – видимо уже контрольное заседание с участием Лукашенко. Не исключено, что назначат его на годовщину выборов 9 августа.

Итого, комиссии хватило чуть более трех месяцев, чтобы систематизировать и рассмотреть более 15 тысяч предложений по конституционным изменениям. Именно такая цифра называлась официально.

Уникальная трудоспособность и сверхбыстрая разработка основного закона – возможно, это мировой рекорд в сфере конституционного строительства.

Судя по стахановским темпам и социально-политической ситуации в целом, вместо обещанного референдума в начале 2022 года может произойти просто ее одобрение парламентом уже этой осенью. 

Приурочить его могут либо к дате 17 сентября (как раз на фоне военных учений "Запад-2021" с Россией для подстраховки), либо к годовщине Октябрьской революции.

Мой прогноз насчет четырех самых важных изменений в конституции остается прежним", - заключает Елисеев.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Последние недели многократно увеличилась скрытность насчет изменений Конституции, считает политолог Андрей Елисеев.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко обвинил противников власти в индивидуальном терроре против ябатек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by