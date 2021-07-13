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Шрайбман: Боюсь, что белорусская трагедия переживет Лукашенко

13.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политический обозреватель – о важном процессе внутри белорусского общества.

Шрайбман: Боюсь, что белорусская трагедия переживет Лукашенко

Фото Радыё Свабода

В интервью блогеру Татьяне Мартыновой Артем Шрайбман рассказал, что его беспокоит, когда он думает о будущем страны.

– В Беларуси планка одобряемой жестокости очень серьезно снизилась. Давайте смотреть объективно на вещи: те, кто симпатизирует протесту, когда смотрели на фотографии или видео, где падают омоновцы и что-нибудь себе разбивают, когда они получают в ответ от протестующих, радовались, наслаждались.

И я уверен, что та сторона, когда смотрит, как их парни, их «красауцы» метелят очередного протестующего, получает похожие эмоции.

Это ужасно на самом деле, что поляризация и глубочайший общественный конфликт, хотя скорее, конфликт власти и ее небольшого числа сторонников и большей части общества… к чему этот конфликт привел один из самых фирменных мирных народов (может быть мира – уж точно Европы)?

Это по сути трагедия и я очень боюсь, что эта трагедия переживет Лукашенко. Что желание мести, желание сводить счеты – оно останется с нами, потому что слишком глубокими будут травмы, которые вся эта ситуация нанесла очень многим белорусам.

Я видел опрос немецкого исследовательского центра: они опросили городских жителей и вычислили, что 20% белорусских горожан имеют в семье или среди близких друзей кого-то, кто напрямую пострадал от государственного насилия.

То есть каждый пятый. Это беспрецедентные цифры, это цифры как где-нибудь на Балканах. К сожалению, такова реальность.

Это самый важный и глубинный процесс, который сегодня происходит. Потому что Лукашенки и все остальные приходят-уходят, но в народе вот это все может остаться.

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