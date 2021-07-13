Что статья Путина означает для Беларуси

Источник материала: Салiдарнасць

Российский президент нечасто выступает в роли публициста. Это происходит только в тех случаях, когда Владимир Путин считает необходимым озвучить позицию по вопросам, которые считает сверхпринципиальными.

Основной посыл статьи «Об историческом единстве русских и украинцев» ясен уже из её названия. В тексте, подписанном хозяином Кремля, много внимания уделено историческим событиям. Но наибольший интерес представляет то, что говорится о сегодняшнем дне.

Путин, демонстративно настаивающий, что «русские и украинцы – один народ, единое целое», в то же время констатирует наличие «стены, возникшей в последние годы между Россией и Украиной». И далее делает совсем уж неожиданное признание: «Это прежде всего последствия наших собственных ошибок, допущенных в разные периоды».





Удивительно ли, что аннексия Крыма не лучшим образом сказалась на отношениях двух стран?

Ну коль проблема возникла главным образом из-за промахов, допущенных российской стороной, логично было бы посвятить статью именно их анализу. Но нет: Путин быстро соскакивает на козни «тех сил, которые всегда стремились к подрыву нашего единства».

Эта статья может остаться просто статьей. Но тревогу вызывает то, что в ней де-факто заложено идеологическое обоснование для российского вторжения в Украину.

Восстановление «исторической справедливости». Путин пишет о «щедрых территориальных «подарках», которыми лидеры большевиков осыпали союзные республики, и приходит к выводу: «Россия фактически была ограблена». Если принять на вооружение эту логику, то «жертве» нужно вернуть её «имущество». Подкрепляется это тезисом Анатолия Собчака о том, что республики – учредители СССР, после того как сами же аннулировали договор 1922 года, должны вернуться в те границы, в которых они вступили в состав Союза. «Отражение агрессии». По версии Путина, «курс на насильственную ассимиляцию, на формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России, по своим последствиям сравним с применением против нас оружия массового поражения». «Миротворческая миссия». События в Украине Путин характеризует как «братоубийство» и «гражданскую войну», которую надо остановить.

А что Беларусь?

О нашей стране в статье сказано немного. В путинской системе координат белорусы – это часть «триединого русского народа». По сути, в собственной идентичности нам, как и украинцам, хозяин Кремля отказывает.

В этом нет ничего нового. Есть лишь очередной повод расстаться с иллюзиями. Кремль не может и не хочет избавляться от постимперского синдрома и выстраивать с соседями равноправные уважительные отношения.

Это означает, что наша страна постоянно находится в зоне риска. Речь даже не о том, что Москва силой отберёт, к примеру, Брест и Гродно, которые вошли в состав БССР уже сильно после 1922-го. Достаточно того, что Россия, поддерживая авторитарный режим в современной Беларуси, ослабляет её и ведет к стратегической зависимости, которая реализуется через самые разные механизмы, а вовсе не только военные.

Профит Кремля в том, чтобы иметь несамостоятельную Беларусь с антизападным руководством. И он прямо противоположен интересам нашего общества.