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Что статья Путина означает для Беларуси
13.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Российский президент нечасто выступает в роли публициста. Это происходит только в тех случаях, когда Владимир Путин считает необходимым озвучить позицию по вопросам, которые считает сверхпринципиальными.
Основной посыл
Путин, демонстративно настаивающий, что «русские и украинцы – один народ, единое целое», в то же время констатирует наличие «стены, возникшей в последние годы между Россией и Украиной». И далее делает совсем уж неожиданное признание: «Это прежде всего последствия наших собственных ошибок, допущенных в разные периоды».
Удивительно ли, что аннексия Крыма не лучшим образом сказалась на отношениях двух стран?
Ну коль проблема возникла главным образом из-за промахов, допущенных российской стороной, логично было бы посвятить статью именно их анализу. Но нет: Путин быстро соскакивает на козни «тех сил, которые всегда стремились к подрыву нашего единства».
Эта статья может остаться просто статьей. Но тревогу вызывает то, что в ней де-факто заложено идеологическое обоснование для российского вторжения в Украину.
А что Беларусь?
О нашей стране в статье сказано немного. В путинской системе координат белорусы – это часть «триединого русского народа». По сути, в собственной идентичности нам, как и украинцам, хозяин Кремля отказывает.
В этом нет ничего нового. Есть лишь очередной повод расстаться с иллюзиями. Кремль не может и не хочет избавляться от постимперского синдрома и выстраивать с соседями равноправные уважительные отношения.
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Это означает, что наша страна постоянно находится в зоне риска. Речь даже не о том, что Москва силой отберёт, к примеру, Брест и Гродно, которые вошли в состав БССР уже сильно после 1922-го. Достаточно того, что Россия, поддерживая авторитарный режим в современной Беларуси, ослабляет её и ведет к стратегической зависимости, которая реализуется через самые разные механизмы, а вовсе не только военные.
Профит Кремля в том, чтобы иметь несамостоятельную Беларусь с антизападным руководством. И он прямо противоположен интересам нашего общества.
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Хозяин Кремля, рассуждая о российско-украинских отношениях, сделал неожиданное признание.
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