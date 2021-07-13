Источник материала: UDF



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"С мятежа все началось. Они перешли к индивидуальному террору... Каждые сутки есть развитие... Индивидуальный террор против тех людей, которые говорили откровенно, которые выступали за государство и государственность", - сказал Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге во вторник.

"Эти мерзопакостные 1,5 тыс. НКО... Чем они занимались, понятно. Они финансировались извне. А мы все думали: ну ладно, это же демократия, давайте будем говорить, сотрудничать. Вот и получили соответствующие результаты", - считает Лукашенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко: «Эти мерзопакостные 1,5 тыс. НКО... Чем они занимались, понятно. Они финансировались извне» Лукашенко рассказал Путину о попытке поджога дома лидера ЛДП.

Так, Лукашенко рассказал Путину о попытке поджога дома лидера Либерально-демократической партии, депутата. "Пытаются задавить, напугать. Думаю, это дело времени. Всех их вычислим. И найдём, и привлечём к ответственности", - пообещал он.По словам Лукашенко, в Беларуси также "очень активно начали работу по всем НКО, НПО, так называемым западным СМИ". "Которые тут демократию нам дарили, а фактически насаждали. И не демократию, а вот этот террор", - добавил он.Он подчеркнул, что это не катастрофа. "Террор этот и прочее. Мы справимся", - уверен он.В Беларуси после президентских выборов 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.В последнее время акции практически прекратились из-за их жесткого подавления белорусскими силовиками, теперь они носят эпизодический и локальный характер.