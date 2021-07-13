ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко: «Эти мерзопакостные 1,5 тыс. НКО... Чем они занимались, понятно. Они финансировались извне»

13.07.2021 15:11 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Лукашенко: «Эти мерзопакостные 1,5 тыс. НКО... Чем они занимались, понятно. Они финансировались извне»
Кадр из видео
Александр Лукашенко заявил о начале "индивидуального террора" в отношении сторонников власти в республике.

"С мятежа все началось. Они перешли к индивидуальному террору... Каждые сутки есть развитие... Индивидуальный террор против тех людей, которые говорили откровенно, которые выступали за государство и государственность", - сказал Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге во вторник.


Так, Лукашенко рассказал Путину о попытке поджога дома лидера Либерально-демократической партии, депутата Олега Гайдукевича. "Пытаются задавить, напугать. Думаю, это дело времени. Всех их вычислим. И найдём, и привлечём к ответственности", - пообещал он.

По словам Лукашенко, в Беларуси также "очень активно начали работу по всем НКО, НПО, так называемым западным СМИ". "Которые тут демократию нам дарили, а фактически насаждали. И не демократию, а вот этот террор", - добавил он.


"Эти мерзопакостные 1,5 тыс. НКО... Чем они занимались, понятно. Они финансировались извне. А мы все думали: ну ладно, это же демократия, давайте будем говорить, сотрудничать. Вот и получили соответствующие результаты", - считает Лукашенко.


Он подчеркнул, что это не катастрофа. "Террор этот и прочее. Мы справимся", - уверен он.

В Беларуси после президентских выборов 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

В последнее время акции практически прекратились из-за их жесткого подавления белорусскими силовиками, теперь они носят эпизодический и локальный характер.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
В Брестской области с начала года возбудили 12 уголовных дел за сокрытие падежа скота
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by