|
Четырех волонтеров фонда «Страна для жизни» обвиняют в финансировании экстремистской деятельности
Источник материала: Навiны
Четырем волонтерам зарегистрированного в Литве фонда поддержки активистов «Страна для жизни» — Марине Дубровской, Антону Сташевскому, Юлии Сырых и Татьяне Островской — 12 июля предъявлены обвинения по ст. 361-2 Уголовного кодекса (финансирование экстремистской деятельности), сообщает правозащитный сайт
По информации правозащитников, всех четверых задержали 9 июля в Минске.
Предположительно им предъявлены обвинения по части 2 указанной статьи УК (деяния, совершенные повторно либо группой лиц по предварительному сговору), санкция которой предполагает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет со штрафом.
Задержанных заключили под стражу на два месяца, их содержат в СИЗО № 1 на улице Володарского.
Отмечается также, что волонтеры «формировали передачи для политзаключенных и никаких денежных средств не собирали».
Подписывайтесь и читайте нас в
|
Свежие газеты
Архив (Разное)