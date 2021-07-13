Замглавы БАЖ: последний год — тяжелейший период за всю историю медиасектора Беларуси

Конец прошлого года и первая половина текущего — тяжелейший период за всю историю медиасектора Беларуси, заявил заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Олег Агеев на пресс-конференции 13 июля.





«То, как развиваются события, свидетельствует о том, что белорусские власти целенаправленно пытаются подавить и заглушить голос независимых медиа. Очередная волна, которая накрыла белорусский медиасектор, прошла по регионам и Минску в конце прошлой недели», — отметил он.

Агеев напомнил, что 8 и 9 июля в разных регионах Беларуси было проведено 38 обысков в редакциях независимых СМИ и в домах журналистов, задержаны семь человек, из которых четверо остаются под стражей (сотрудники «Нашай Нівы»: главный редактор Егор Мартинович, руководитель отдела маркетинга и рекламы Андрей Скурко, главный бухгалтер Ольга Ракович и главред «Нашай гісторыі» Андрей Дынько).

По словам представителя БАЖ, обыски затронули как минимум 10 редакций независимых медиа — «Наша Ніва», «Наша гісторыя», onliner.by, «Брестская газета», Intex-press, «Информпрогулка», «Ганцавіцкі час», «Вирутальный Брест», «Сильные новости», orsha.eu.

«Такие действия властей приводят к тому, что условия работы журналистов в негосударственном медиасекторе значительно ухудшаются. Если посмотреть на ситуацию за весь год, то цифры впечатляют еще больше», — добавил Агеев.

Он уточнил, что в настоящее время в Беларуси за решеткой остаются 29 представителей медиа и журналистов, двое осуждены и отбывают наказание по приговору суда (журналистки телеканала «Белсат» Екатерина Андреева (Бахвалова) и Дарья Чульцова, осужденные на два года лишения свободы).

С начала года зафиксировано 107 обысков и 87 задержаний представителей СМИ. Известно о шести фактах применения насилия в отношении журналистов и нападения на них при исполнении профессиональных обязанностей. 21 раз журналисты подвергались административным арестам, 38 раз им назначались штрафы на общую сумму более 46 тыс. рублей.

«Практически все обыски сопровождаются изъятием оборудования — телефонов, компьютеров, ноутбуков, что делает невозможным выполнение журналистами профессиональных обязанностей», — подчеркнул Агеев.

«В такой ситуации белорусские журналисты негосударственных медиа проявляют профессионализм и самоотверженность. Практически все редакции в большей степени сохраняют контент и продолжают выходить», — добавил зампредседателя БАЖ.

По его словам, БАЖ совместно с правозащитными организациями признала политзаключенными практически всех задержанных сотрудников медиа и настаивает на их немедленном освобождении.

«Мы считаем это преследование политически мотивированным и сопряженным с реализацией права на свободу выражения мнения. Соответственно, репрессии, направленные со стороны властей, мы считаем препятствием для реализации свободы мнений», — заявил Агеев.

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