ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза золотых изделий из Польши

13.07.2021 15:27 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники в пункте пропуска "Брузги" пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза золотых изделий, часть которых - это культурные ценности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГТК.

Во время таможенного контроля водитель легкового авто заявил, что не перевозит подлежащие обязательному декларированию товары. Вместе с тем в одной из сумок были обнаружены различные золотые изделия, предварительная оценочная стоимость которых превысила Br20 тыс.

Наибольшую ценность представляют монеты номиналом 5, 10 и 15 рублей, изготовленные более 100 лет назад (1897-1902 годы) с изображением двуглавого орла и надписью на русском языке, а также монета с надписью на арабском.

Среди незаконно перемещаемых изделий - серьги и кольца 583-й и 750-й пробы на клейме, цепь, подвеска в виде креста и другое.

В настоящее время Гродненская региональная таможня начала административный процесс, незаконно перемещаемые изделия направлены на экспертизу.

Государственный таможенный комитет напоминает о необходимости соблюдать таможенное законодательство при перемещении через границу товаров, превышающих установленные законодательством весовые и стоимостные нормы. При наличии документов, подтверждающих, что ввозимые на территорию ЕАЭС товары представляют культурную ценность, стоимость и вес таковых не включается в общий вес и стоимость перемещаемых товаров. При вывозе с территории ЕАЭС культурных ценностей необходимо их письменно декларировать и представить разрешение уполномоченного органа.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время таможенного контроля водитель легкового авто заявил, что не перевозит подлежащие обязательному декларированию товары. Вместе с тем в одной из сумок были...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Гэта абсурд». КДБ затрымаў менскага праграміста ў межах «тэрарыстычнай справы»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by