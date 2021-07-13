Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза золотых изделий из Польши

Источник материала: БелТА

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники в пункте пропуска "Брузги" пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза золотых изделий, часть которых - это культурные ценности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГТК.

Во время таможенного контроля водитель легкового авто заявил, что не перевозит подлежащие обязательному декларированию товары. Вместе с тем в одной из сумок были обнаружены различные золотые изделия, предварительная оценочная стоимость которых превысила Br20 тыс.

Наибольшую ценность представляют монеты номиналом 5, 10 и 15 рублей, изготовленные более 100 лет назад (1897-1902 годы) с изображением двуглавого орла и надписью на русском языке, а также монета с надписью на арабском.

Среди незаконно перемещаемых изделий - серьги и кольца 583-й и 750-й пробы на клейме, цепь, подвеска в виде креста и другое.

В настоящее время Гродненская региональная таможня начала административный процесс, незаконно перемещаемые изделия направлены на экспертизу.

Государственный таможенный комитет напоминает о необходимости соблюдать таможенное законодательство при перемещении через границу товаров, превышающих установленные законодательством весовые и стоимостные нормы. При наличии документов, подтверждающих, что ввозимые на территорию ЕАЭС товары представляют культурную ценность, стоимость и вес таковых не включается в общий вес и стоимость перемещаемых товаров. При вывозе с территории ЕАЭС культурных ценностей необходимо их письменно декларировать и представить разрешение уполномоченного органа.-0-