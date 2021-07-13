КГБ завел очередное дело о теракте

Комитет госбезопасности возбудил уголовное дело по факту попытки поджога дома Олега Гайдукевича, она расценена как акт терроризма.

Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. КГБ обещает найти и привлечь к ответственности виновных.

«Следственным управлением Комитета государственной безопасности Республики Беларусь 12.07.2021 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 289 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Акт терроризма»), по факту попытки поджога дома депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олега Гайдукевича», — говорится в сообщении КГБ.

Напомним, что Гайдукевич в воскресенье написал на своей странице в соцсети о нападении неизвестных на свой дом. По его словам, кто-то забросал дом бутылками с зажигательной смесью.