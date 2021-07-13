В Беларуси хирурги впервые прооперировали детей с аневризмой

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские медики совместно с известным кардиохирургом из Швейцарии провели пять уникальных операций на сердце. Все пациенты – дети, а их диагнозы крайне опасны. С медиками, школьниками и их счастливыми родителями встретилась корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Диане 15. Сейчас она восстанавливается после сложной операции. У девочки аномалия Эбштейна. Из-за врожденного порока сердца мозг не получает необходимого количества кислорода.

«Это болезнь, которая, во-первых, может резко ухудшиться. Постоянно нужно наблюдение, постоянно нужен мониторинг. Ребенок ограничен в своих движениях. Чуть-чуть пробежит, нехватка кислорода в крови, сразу становится плохо», – сказал отец пациентки Дмитрий.

Белорусские врачи совместно с кардиохирургом из Швейцарии полностью восстановили сердечный клапан ребенка. А 11-летнему мальчику заменили часть аорты биологическим протезом. Возможно, впервые в мировой практике.

«Операция является нередкой для взрослых пациентов, около 50-60 лет. Однако у детей эта патология чрезвычайно редкая.Мы никогда не видели в нашей истории такого случая. И в литературе таких описаний мы не нашли», – указал директор РНПЦ детской кардиохирургии Константин Дроздовский.

При таком диагнозе сосуды могут лопнуть в любой момент. Как следствие, кровоизлияние и летальный исход. Взяться за этот случай побоялись ведущие медцентры мира. Белорусские врачи совместно с коллегой из Швейцарии рискнули.

«Мы не любим ронять инструменты – это к операции»

Травматологи поделились секретами своей профессии