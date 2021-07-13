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В Беларуси хирурги впервые прооперировали детей с аневризмой

13.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские медики совместно с известным кардиохирургом из Швейцарии провели пять уникальных операций на сердце. Все пациенты – дети, а их диагнозы крайне опасны. С медиками, школьниками и их счастливыми родителями встретилась корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Диане 15. Сейчас она восстанавливается после сложной операции. У девочки аномалия Эбштейна. Из-за врожденного порока сердца мозг не получает необходимого количества кислорода.

«Это болезнь, которая, во-первых, может резко ухудшиться. Постоянно нужно наблюдение, постоянно нужен мониторинг. Ребенок ограничен в своих движениях. Чуть-чуть пробежит, нехватка кислорода в крови, сразу становится плохо», – сказал отец пациентки Дмитрий.

Белорусские врачи совместно с кардиохирургом из Швейцарии полностью восстановили сердечный клапан ребенка. А 11-летнему мальчику заменили часть аорты биологическим протезом. Возможно, впервые в мировой практике.

«Операция является нередкой для взрослых пациентов, около 50-60 лет. Однако у детей эта патология чрезвычайно редкая.Мы никогда не видели в нашей истории такого случая. И в литературе таких описаний мы не нашли», – указал директор РНПЦ детской кардиохирургии Константин Дроздовский.

При таком диагнозе сосуды могут лопнуть в любой момент. Как следствие, кровоизлияние и летальный исход. Взяться за этот случай побоялись ведущие медцентры мира. Белорусские врачи совместно с коллегой из Швейцарии рискнули.

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«Есть всего несколько центров, в которых могут делать такие операции в США и Европе. И я горжусь, что нам удалось ее выполнить. Заболевание после инфекции уже разрушало стенки аорты. И я сказал доктору Дроздовскому, что мы просто обязаны оперировать, ситуация была чрезвычайной!» – рассказал кардиохирург, профессор Женевского университета, президент Фонда Калангоса (Швейцария) Афксендиос Калангос.

Уникальность в самой методике. Реконструкция аорты у ребенка – крайне сложный процесс. Во время операции из очень маленьких частей клапана врачи собирают новый, который при этом должен работать без перебоев.

«Такие операции длятся обычно около пяти – шести часов. И основной этап происходит около 1,5 – 2 часов. Мы останавливаем сердце на 1,5-2 часа, и за это время нам нужно из плохо функционирующего недоразвитого клапана собрать, можно сказать, новый, хорошо функционирующий», – пояснил Константин Дроздовский. .

В Беларуси детей лечат бесплатно. Стоимость подобной операции в других странах может достигать 200 тысяч долларов.

Медики уже провели все пять запланированных операций. Ранний прогноз хороший. И, возможно, скоро дети вернутся к обычной жизни уже без болезней.



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Белорусские врачи совместно с кардиохирургом из Швейцарии полностью восстановили сердечный клапан ребенка. А 11-летнему мальчику заменили часть аорты...
 
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