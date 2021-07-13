Хабиб: Не верю, что Конор вернется на вершину. С этим парнем покончено

«Деньги и слава показывают, кто ты есть. Есть мнение, что они меняют людей, но это не так. Что сделал Макгрегор? Он ударил пожилого мужчину. Все это видели и понимали. Как сказал Дастин Порье: «Этот парень – кусок дерьма».





Я видел много твиттов в поддержку Конора. Как вы можете его поддерживать, когда дети, молодое поколение следят за ним и смотрят ММА?





Если ты хочешь продвигать бой, то делай это, но если ММА-сообщество будет поддерживать плохих парней, то этот вид спорта пойдет в плохом направлении.





Исход боя с Порье мог бы стать таким же и без перелома. После него Конор уже никогда не будет бить ногами, как раньше. Не верю, что он вернется на вершину.



