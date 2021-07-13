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Хабиб: Не верю, что Конор вернется на вершину. С этим парнем покончено

13.07.2021 15:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением насчет будущего экс-чемпиона двух дивизионов Конора Макгрегора.

«Деньги и слава показывают, кто ты есть. Есть мнение, что они меняют людей, но это не так. Что сделал Макгрегор? Он ударил пожилого мужчину. Все это видели и понимали. Как сказал Дастин Порье: «Этот парень – кусок дерьма».

Я видел много твиттов в поддержку Конора. Как вы можете его поддерживать, когда дети, молодое поколение следят за ним и смотрят ММА?

Если ты хочешь продвигать бой, то делай это, но если ММА-сообщество будет поддерживать плохих парней, то этот вид спорта пойдет в плохом направлении.

Исход боя с Порье мог бы стать таким же и без перелома. После него Конор уже никогда не будет бить ногами, как раньше. Не верю, что он вернется на вершину.

Конор находится в хорошем возрасте, но учитывая, что случилось с его головой и ногами, с этим парнем покончено. Тем не менее, он полезен UFC», – сказал Нурмагомедов.
 
 
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением насчет будущего экс-чемпиона двух дивизионов Конора Макгрегора.
 
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