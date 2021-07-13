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Марии Колесниковой присуждена Штутгартская премия мира

13.07.2021 15:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гражданская инициатива из Германии AnStifter наградила одного из лидеров белорусской оппозиции за мужественную борьбу с автократическим режимом Александра Лукашенко.

Марии Колесниковой присуждена Штутгартская премия мира
Одной из самых известных белорусских политзаключенных Марии Колесниковой присуждена Штутгартская премия мира 2021 года. Об этом сообщил ее учредитель - общественная организация AnStifter. В обосновании решения говорится, что Колесникова награждается за мужественную борьбу с автократическим режимом Александра Лукашенко и за правозащитную деятельность.

Мария Колесникова, 12 лет жившая в Штутгарте, в 2020 году вернулась в Беларусь, где стала координатором штаба оппозиционного кандидата в президенты Виктора Бабарико, указывается в обосновании. После ее ареста в сентябре 2020 года она стала одной из ключевых фигур протеста против режима Лукашенко.

В мае 2021 года Колесниковой были предъявлены обвинения по статьям о призывах к действиям против национальной безопасности, о заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, а также о создании экстремистского формирования. По информации штаба Бабарико, ей может грозить до 12 лет тюрьмы

Официальная церемония награждения премией в размере 5000 евро состоится 19 декабря. Штутгартская премия мира учреждена гражданской инициативой AnStifter (зачинщик. - Ред.) за особые заслуги в достижении мира, справедливости и солидарности.
 
 
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Гражданская инициатива из Германии AnStifter наградила одного из лидеров белорусской оппозиции за мужественную борьбу с автократическим режимом Александра...
 
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