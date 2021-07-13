Единственный рецепт - санкции?

Какие способы могут быть эффективными в борьбе с потоком нелегальных мигрантов, хлынувшим с территории Беларуси в ЕС?





Дождя . – Что может его остановить? Контрдействия со стороны ЕС. Но это не значит, что граждан ЕС направлять в Беларусь – хотя в новой Беларуси мы будем рады видеть их как гостей и туристов. А сейчас эффективными будут, прежде всего, санкции, полагает один из лидеров белорусской оппозиции за рубежом. – На регулярной основе фактически каждый день группы мигрантов пересекают границы. На мой взгляд, Лукашенко не остановится – он мстительный человек по характеру, и это его месть Евросоюзу, – отметил Павел Латушко в эфире. – Что может его остановить? Контрдействия со стороны ЕС. Но это не значит, что граждан ЕС направлять в Беларусь – хотя в новой Беларуси мы будем рады видеть их как гостей и туристов. А сейчас эффективными будут, прежде всего, санкции, полагает один из лидеров белорусской оппозиции за рубежом.





По мнению политика, способами реагирования на миграционный кризис могут быть:





– возбуждение уголовных дел в тех странах, где сейчас находятся нелегальные мигранты, по факту совершенных преступлений, в том числе нарушения международной конвенции против нелегальной миграции и транснациональной организованной преступности;





– введение пятого санкционного пакета в отношении режима, тех конкретных организаций и лиц, кто виновен в организации нелегальной миграции.