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Единственный рецепт - санкции?
Источник материала: Партизан
Павел Латушко считает, что да.
Какие способы могут быть эффективными в борьбе с потоком нелегальных мигрантов, хлынувшим с территории Беларуси в ЕС?
– На регулярной основе фактически каждый день группы мигрантов пересекают границы. На мой взгляд, Лукашенко не остановится – он мстительный человек по характеру, и это его месть Евросоюзу, – отметил Павел Латушко в эфире
По мнению политика, способами реагирования на миграционный кризис могут быть:
– возбуждение уголовных дел в тех странах, где сейчас находятся нелегальные мигранты, по факту совершенных преступлений, в том числе нарушения международной конвенции против нелегальной миграции и транснациональной организованной преступности;
– введение пятого санкционного пакета в отношении режима, тех конкретных организаций и лиц, кто виновен в организации нелегальной миграции.
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Павел Латушко считает, что да.
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