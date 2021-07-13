Как независимые СМИ Беларуси работают в условиях «зачистки»: «Это миссия. Останавливаться не имеем права»

Источник материала: Салiдарнасць

Корпункт «Еврорадио» освобождает помещение бывшего офиса, у Hrodna.life новый телеграм-канал, а «Наша Ніва» планирует релокацию сотрудников.





Репрессии против независимых белорусских медиа продолжаются – только 13 июля к середине дня было известно как минимум о шести обысках в Бресте, также силовики продолжили «отработку» в Гомеле и отметились в Могилеве.

Несколько дней назад произошел стремительный разгром «Нашей Нівы» , а атака на региональные СМИ прокатилась по всей стране – и это уж не говоря о закрытии корпункта «Еврорадио», стремлении властей уничтожить крупнейший информационный портал TUT.BY и закрыть Press Club Belarus, заставить молчать как можно больше журналистов и СМИ с «негосударственной» точкой зрения.

Ситуацию в медиасфере представители независимых СМИ обсудили 13 июля в онлайн-формате. Картина получилась, мягко говоря, нерадостная.

– Мониторниг БАЖ (Ассоциация и сама находится под постоянным прессингом со стороны властей, – С.) показывает, что конец прошлого года и первая половина 2021-го – это тяжелейший период за всю историю медиасектора Беларуси, – отметил заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Олег Агеев. – То, как развиваются события, показывает, что белорусские власти целенаправленно пытаются подавить и максимально задушить голос независимых медиа.

Только за два дня, 8 и 9 июля, было проведено 38 обысков в Минске, Витебской, Брестской, Могилевской, Гомельской областях, 7 человек были задержаны, 4 из них до настоящего времени находятся под стражей – сотрудники «НН» Егор Мартинович, Андрей Скурко, Андрей Дынько и Ольга Ракович.

С начала года произошло 87 задержаний журналистов и 107 обысков. Зафиксировано 6 фактов применения насилия в отношении журналистов и нападения во время исполнения ими профессиональных обязанностей. 38 раз журналистам назначались штрафы, общая сумма которых составляет больше 46 тысяч белорусских рублей.

Но даже в такой ситуации, говорит Олег Агеев, журналисты негосударственных медиа проявляют профессионализм и даже самоотверженность. Практически все редакции, существовавшие до начала репрессий, продолжают работать.

Главный редактор «Еврорадио» Павел Свердлов добавил к «черной» статистике еще одну красноречивую деталь: закрытый 6 июля корпункт радио был последним в Беларуси официальным представительством СМИ, зарегистрированном в ЕС.

– После того как нас закрыли, здесь остались только Синьхуа из Китая и корпункты российских СМИ, – сказал главред «Еврорадио». – Вообще, когда видишь, когда твоего коллегу уводят в наручниках с руками за спиной два крепких парня – на мой взгляд, эта картина теперь ярче всего символизирует то, что происходит с белорусской журналистикой.

Журналисты искусственно разделены на два абсолютно неравных в правах лагеря. Представители госСМИ имеют абсолютно все права, пользуются «сливами» со стороны силовиков, проходят на все суды без очереди, и так далее. Сотрудники не-госСМИ вытеснены на обочину профессии и вынуждены время от времени исполнять свои профессиональные обязанности «из-за угла», чтобы доносить правду до тех, кому эта правда важна.

Как рассказал Павел Свердлов, сейчас «Еврорадио» ищет возможность перевезти сотрудников из Минска в Варшаву и окончательно покидает помещение, в котором редакция провела последние три года – из важных дел, помимо бюрократии, осталось пристроить только найденыша-кошку Уршулю .

Директор издания «Наша Ніва» Анастасия Ровдо констатировала: в условиях, когда сайт заблокирован, а четверо коллег находятся за решеткой, продолжать работу в Беларуси не представляется возможным:

– Работать сейчас независимому журналисту в Беларуси равносильно самоубийству: ты просто идешь в тюрьму, под уголовную статью. Конечно, как бы ни было прискорбно об этом думать – мы до последнего хотели работать и жить в своей стране – сейчас думаем про вариант продолжать работу из-за границы.

Тем более, как стало известно коллегам, главный редактор газеты Егор Мартинович при задержании был избит, а у бухгалтера Ольги Ракович на Окрестина обострились проблемы после перенесенной в июне операции, но в медицинской помощи ей отказали.

Соцсети НН ведут сотрудники, уже находящиеся за пределами Беларуси, работа оставшейся в Беларуси редакции пока полностью остановлена в целях безопасности. В скором времени планируют восстановить и вновь запустить сайт.

Редактор спецпроектов гродненского интернет-ресурса Hrodna.life (его телеграм-канал 9 июля был признан экстремистским – С.) Ирина Новик считает, что прошедшие за последнюю неделю обыски в региональных СМИ фактически оставили беларусов без независимой прессы – поскольку при обысках была конфискована вся техника, многие просто физически не могут сверстать следующий номер, а тем из них, кто выходил на бумаге, типографии отказали в сотрудничестве еще раньше.

Двое сотрудников из небольшой редакции Hrodna.life уже вынужденно уехали из Беларуси – Руслан Кулевич, которому при задержании сломали руки, и сама Ирина, которую задерживали и штрафовали за «распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности». Остальные журналисты уже неделю не могут жить дома, ежедневно ожидая стука в дверь, обыска и ареста…

– На наших глазах происходит формирование информационного вакуума в Беларуси… Горизонт планирования у нас сейчас очень небольшой, хорошо, если на неделю вперед. Но в любой момент эти планы могут быть разрушены, – говорит Ирина Новик.

Портал TUT.BY уже имеет двухмесячный опыт выживания в условиях тотальной «зачистки» – хотя без этого опыта, отмечает сотрудница портала и менеджер проекта zerkalo.io Александра Пушкина, всем журналистам было бы намного лучше:

– Практически два месяца наши коллеги находятся в заключении: 12 человек за решеткой и трое – под домашним арестом, и ситуация кардинально не поменялась. Мы же занимаемся перепиской с органами, пытаемся выстроить какую-то линию защиты, но подписка о неразглашении адвокатов серьезно мешает понимать, что происходит.

Принимаемые решения, говорит Александра, приходится постоянно корректировать. Например, zerkalo.io планировали запустить еще месяц назад, но после письма МВД с предложением признать материалы портала экстремистскими, планы изменились. Из почти 270 человек бывшей команды TUT.BY над новым проектом работают около 30, причем, все они находятся за границей и юридически не имеют отношения к ООО «Тутбай Медиа», чтобы обезопасить тех, кто находится под стражей и кто остался в Беларуси.

Даже «разрешенные» выплаты уволенным сотрудникам в 1,5 прожиточных минимума до сих пор невозможно произвести, потому что счета остаются заблокированными, а помещение офиса – опечатанным . И все же оставшаяся часть команды намерена продолжать работу, подсказывая читателям, как обходить блокировку через VPN и поддерживая коллег:

– Невозможно сейчас нам заткнуть рот, молчание все же яд, и мы будем продолжать освещать события, которые происходят в Беларуси.

Медиаэксперт Павел Быковский подытожил:

– Под ударом находятся все медиа, которые дают доступ к альтернативным источникам информации, и этот удар делается вполне продуманно. Очевидно, что цель «нормализации» ситуации, как ее видит белорусский правящий режим, заключается в том, чтобы не было голосов, которые будут рассказывать о происходящем в стране, и чтобы эти голоса исчезли перед каким-то важным политическим событием – сейчас мы можем только гадать, речь идет об углублении интеграции, изменении Конституции или чем-то еще.

Вероятность полной блокировки соцсетей и месенджеров медийщики оценивают как невысокую.

– Если бы это могло произойти, то уже произошло бы, – отмечает Анастасия Ровдо, – а пока мы видели, что попытки блокировки ни к чему не привели. Будем надеяться, что с учетом последних санкций у властей просто не будет технической возможности это сделать.

«План выживания», говорят редакторы, по большому счету, один на всех: принять для себя решение, готовы ли независимые медиа продолжать работу в сложившихся условиях. И если ответ положительный – не останавливаться.

– За последний год, кажется, все поняли, что журналистика – это миссия, а не рядовая работа. И останавливаться мы не имеем права, – говорит Павел Свердлов.