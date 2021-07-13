Что статья Путина означает для Беларуси

Источник материала: UDF



Удивительно ли, что аннексия Крыма не лучшим образом сказалась на отношениях двух стран?

Эта статья может остаться просто статьей. Но тревогу вызывает то, что в ней де-факто заложено идеологическое обоснование для российского вторжения в Украину.

«Миротворческая миссия». События в Украине Путин характеризует как «братоубийство» и «гражданскую войну», которую надо остановить.

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