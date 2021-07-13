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Аномальная жара начнет спадать с четверга - синоптики

13.07.2021 15:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Аномальная жара начнет спадать с четверга - синоптики
Иллюстративное фото
Аномальная жара продержится до второй половины недели, предупреждают синоптики.

Из-за блокирующего антициклона в начале недели будет малооблачно и сухо, лишь местами пройдут кратковременные дожди, которые не принесут желаемой прохлады. Ветер юго-восточный умеренный. Влажность составит до 60%. Под утро могут сгущаться слабые туманы, ухудшающие видимость до полукилометра.

Температурный фон будет оставаться на 8-10°C выше климатической нормы. Температура воздуха ночью составит +13..+18°C, днем +29..+31°C.

В середине недели ожидается повышенная влажность, до 90%. Дожди будут кратковременными. В отдельных районах прогремят грозы, во время которых ожидается усиление юго-западного ветра. Будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью составит +15..+22°C, днем воздух прогреется до +25..+30°C.


С четверга Беларусь ожидают постепенное ослабление жары, переменная облачность и дожди - в четверг по западу страны, а в пятницу в большинстве районов, и уже с грозами. Под утро могут сгущаться слабые туманы, ухудшающие видимость до полукилометра. Температура воздуха ночью составит +13..+19°C, днем в четверг от +19°C по Брестской области до +31°C по Гомельской, в пятницу от +15°C по западу до +25°C по востоку.

В выходные дни установится умеренная теплая погода. С Балтийского моря начнут поступать более прохладные воздушные массы, которые принесут ненастную погоду. Дожди, грозы, сильные ливни, порывистый ветер, возможен даже град. Температура воздуха ночью составит +11..+16°C, днем в субботу +19..+23°C, в воскресенье +22..+24°C.
 
 
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Из-за блокирующего антициклона в начале недели будет малооблачно и сухо.
 
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