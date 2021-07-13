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Пару из Борисова задержали по подозрению в убийстве

13.07.2021 16:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вечером 21 января поступило заявление о пропаже 39-летнего борисовчанина. На следующий день его тело с разбитой головой нашли в лесу. По подозрению в убийстве сыщики задержали пару из райцентра.

Пару из Борисова задержали по подозрению в убийстве
Фото: pixabay.com

По сообщению пресс-слубы МВД, женщина регулярно брала взаймы у погибшего и тратила деньги в игровом клубе. Когда сумма долга превысила 4 тысячи долларов, кредитор пригрозил милицией. Неплательщица попросила своего возлюбленного разрешить конфликт. Все трое встретились в лесу. Разговор закончился дракой, в результате чего заимодателю были причинены смертельные ранения.

Фигуранты проверяются на причастность к другим преступлениям.

 
 
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Вечером 21 января поступило заявление о пропаже 39-летнего борисовчанина. На следующий день его тело с разбитой головой нашли в лесу. По подозрению в убийстве сыщики...
 
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