Пару из Борисова задержали по подозрению в убийстве

Вечером 21 января поступило заявление о пропаже 39-летнего борисовчанина. На следующий день его тело с разбитой головой нашли в лесу. По подозрению в убийстве сыщики задержали пару из райцентра.



Фото: pixabay.com

По сообщению пресс-слубы МВД, женщина регулярно брала взаймы у погибшего и тратила деньги в игровом клубе. Когда сумма долга превысила 4 тысячи долларов, кредитор пригрозил милицией. Неплательщица попросила своего возлюбленного разрешить конфликт. Все трое встретились в лесу. Разговор закончился дракой, в результате чего заимодателю были причинены смертельные ранения.

Фигуранты проверяются на причастность к другим преступлениям.