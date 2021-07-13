ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Прокуратура назвала недостоверным видеоролик о содержании животных на предприятии Толочинского района

13.07.2021 16:05 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

13 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области провела проверку по факту распространения в интернете видеоролика о ненадлежащих условиях содержания животных в ОАО "Звездный-АГРО" Толочинского района. Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

В видеосюжете, который снял и разместил в социальной сети "ВКонтакте" работник хозяйства, содержалась информация о несоблюдении правил и условий содержания КРС на одной из молочно-товарных ферм (МТФ) предприятия. В комментарии к видео также сообщалось, что животные не получали должного лечения, за новорожденными телятами не был налажен уход, а павшие из них своевременно не утилизировались.

Установлено, что в своем сюжете житель Толочинского района дал недостоверную оценку выполнению технологических и ветеринарно-санитарных требований на молочно-товарной ферме. Запечатленное на видео животное находилось в состоянии после отела и оказания ветеринарной помощи, а родившийся мертвым теленок был как раз своевременно утилизирован. В период массовых отелов в производственном помещении МТФ в выделенной для этого зоне находились и другие телята, что не противоречило ветеринарным и технологическим нормам.

Со слов мужчины, снявшего видеоролик и ранее неоднократно привлекавшегося к административной и уголовной ответственности, причиной размещения недостоверной информации послужил возникший с руководством хозяйства конфликт из-за начисления заработной платы и условий труда. В связи с размещением недостоверной информации прокуратура Витебской области объявила работнику предприятия официальное предупреждение о недопустимости противоправных действий, уведомила администрацию социальной сети "ВКонтакте" о необходимости удалить видеосюжет.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В видеосюжете, который снял и разместил в социальной сети "ВКонтакте" работник хозяйства, содержалась информация о несоблюдении правил и условий содержания КРС на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Аномальная жара начнет спадать с четверга - синоптики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by