|
МТС предлагает новые дополнительные услуги на тарифном плане «Близкий»
Источник материала: БДГ
Мобильный оператор МТС расширил возможности тарифного плана «Близкий». Теперь абоненты могут добавить безлимит звонков внутри сети, а также неограниченный по объему интернет-трафик с помощью услуг «Безлимит минут на МТС» и «Безлимит интернета (до 1 Мбит/сек)».
Новая услуга «Безлимит минут на МТС» предоставляет неограниченное количество звонков внутри сети. Подключить ее можно за 4,5 рубля в месяц.
Также на тарифном плане «Близкий» появилась возможность подключения услуги «Безлимит интернета (до 1 Мбит/сек)», которая предоставляет интернет-трафик без ограничений по объему скачивания на скорости до 1 Мбит/сек. Активировать услугу можно за 4,68 рубля в месяц.
Чтобы подключить «Безлимит минут на МТС» на тарифе «
Тарифы за «Безлимит минут на МТС» и «Безлимит интернета (до 1 Мбит/сек)» взимаются в полном объеме в момент подключения и далее списываются с номера абонента в ту же дату каждого последующего месяца.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мобильный оператор МТС расширил возможности тарифного плана «Близкий». Теперь абоненты могут добавить безлимит звонков внутри сети, а также неограниченный по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)