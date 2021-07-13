Как пережить знойную погоду водителям авто: уровни опасности, мобильное приложение МЧС, страхование

Источник материала: ОНТ

Этим летом синоптики то и дело спешат предупредить белорусов о надвигающихся уровнях опасности. Всего их существует четыре. Они обозначаются зеленым, желтым, красным и оранжевым цветами. Такая система - мировой опыт. Чтобы присвоить погоде один из уровней опасности, стихия должна охватывать не менее 30% территории страны. Зеленый уровень говорит о том, что опасных и неблагоприятных явлений не ожидается.





Татьяна Четырко, заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета: «Желтый уровень говорит о том, что погода потенциально опасна, то есть ожидаемые неблагоприятные явления могут вызвать ущерб для отдельных отраслей экономики. Оранжевый уровень опасности говорит о том, что погода опасна. Ожидаемые неблагоприятные и опасные погодные явления могут вызвать ущерб для социально-экономической жизни республики, а также вызвать человеческие жертвы. И последний уровень опасности – это красный, наивысший уровень опасности, говорит нам о том, что погода очень опасна. На большей части территории республики ожидаются опасные явления погоды, которые могут вызвать значительный материальный ущерб, а также значительные человеческие жертвы».

Знойную погоду не выдерживают не только люди, но и дорожное покрытие. Так, в конце июня на трассе Минск-Слуцк-Микашевичи в буквальном смысле поднялся асфальт – в нем появились крупные трещины. Все из-за аномальной жары. Тогда столбики термометров поднялись до +34°C. Вскоре участки оградили и занялись ремонтом дорожного полотна.

В знойную погоду автомобилистам стоит обратить особое внимание на состояние своего здоровья. При высоких температурах воздуха у водителей замедляется скорость реакции, снижается концентрация внимания, появляется вялость и сонливость. В таком состоянии не всегда можно среагировать на непредсказуемые ситуации на дороге. Как итог – авария. В такую погоду в ГАИ рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния.

Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД г. Минска: «Госавтоинспекция не рекомендует автомобилистам садиться в нагретый солнцем автомобиль. Прежде необходимо проветрить его, далее включить кондиционер и подождать, пока он поработает какое-то время, и только после этого отправляться в дорогу. Также нужно взять с собой необходимое количество воды и проверить, есть ли в аптечке все лекарства, которые могут пригодиться. Тем же автомобилистам, у которых отсутствует кондиционер, либо он не работает, Госавтоинспекция рекомендует отправляться в дорогу в ранние часы, когда прохладнее».

Часто лето преподносит сюрпризы. Жаркая погода то и дело сменяется сильными ливнями. Чтобы разбушевавшаяся стихия не застала врасплох, в МЧС водителям рекомендуют следить за изменениями погоды в специальном мобильном приложении «Помощь рядом».

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС Республики Беларусь: «Автомобилист, либо любой другой пользователь приложения может выбрать регион, который ему интересен, в котором ему важно получать оповещение неблагоприятных явлений и отслеживать их в режиме реального времени. Если синоптики вносят предупреждение, то автоматически на карте появляется обозначение о том или ином явлении, будь то сильная жара, либо сильный ветер, либо дождь. И предупреждает о факторах опасности, либо что нужно делать пользователям для того, чтобы избежать неблагоприятных явлений. К примеру, не оставлять автомобиль в низменностях, либо возле потенциально опасных объектов в случае сильного ветра или сильного дождя».

Если на автомобиль упало дерево, или его затопило, то ущерб возместит страховая компания. Конечно же, в том случае, если у вас заключен договор. Такие происшествия относятся к неблагоприятным и опасным явлениям природы. Другое дело, если машина не застрахована. Тогда возмещения ущерба придется добиваться от коммунальных служб.

Евгений Лайша, адвокат юридической консультации №2 Центрального района г. Минска: «Касательно подтопления, там можно доказывать тот факт, что ливневые стоки, которые должны быть установлены, работали неправильно, каким-либо образом не справлялись с предусмотренной нагрузкой. Все толкается от экспертизы, и если экспертиза каким-либо образом признает тот факт, что они были неправильно установлены, были какие-то неполадки, то есть признает, что есть вина уполномоченных на это органов, то потенциал возмещения моральных выплат вреда очень высок».

Обнаружив свое авто в неприглядном состоянии после разгула стихии, первым делом стоит вызвать сотрудников милиции, которые зафиксируют все повреждения. Если происшествие случилось во дворе, то пригласить следует еще и специалистов ЖКХ. Далее важно получить письменное заключение от организации, которая оценивает состояние авто. И только после этого к решению проблемы можно подключать судебных экспертов.

Фото: depositphotos.com

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