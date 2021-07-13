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Как пережить знойную погоду водителям авто: уровни опасности, мобильное приложение МЧС, страхование
Источник материала: ОНТ
Этим летом синоптики то и дело спешат предупредить белорусов о надвигающихся уровнях опасности. Всего их существует четыре. Они обозначаются зеленым, желтым, красным и оранжевым цветами. Такая система - мировой опыт. Чтобы присвоить погоде один из уровней опасности, стихия должна охватывать не менее 30% территории страны. Зеленый уровень говорит о том, что опасных и неблагоприятных явлений не ожидается.
Знойную погоду не выдерживают не только люди, но и дорожное покрытие. Так, в конце июня на трассе Минск-Слуцк-Микашевичи в буквальном смысле поднялся асфальт – в нем появились крупные трещины. Все из-за аномальной жары. Тогда столбики термометров поднялись до +34°C. Вскоре участки оградили и занялись ремонтом дорожного полотна.
В знойную погоду автомобилистам стоит обратить особое внимание на состояние своего здоровья. При высоких температурах воздуха у водителей замедляется скорость реакции, снижается концентрация внимания, появляется вялость и сонливость. В таком состоянии не всегда можно среагировать на непредсказуемые ситуации на дороге. Как итог – авария. В такую погоду в ГАИ рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния.
Часто лето преподносит сюрпризы. Жаркая погода то и дело сменяется сильными ливнями. Чтобы разбушевавшаяся стихия не застала врасплох, в МЧС водителям рекомендуют следить за изменениями погоды в специальном мобильном приложении «Помощь рядом».
Если на автомобиль упало дерево, или его затопило, то ущерб возместит страховая компания. Конечно же, в том случае, если у вас заключен договор. Такие происшествия относятся к неблагоприятным и опасным явлениям природы. Другое дело, если машина не застрахована. Тогда возмещения ущерба придется добиваться от коммунальных служб.
Обнаружив свое авто в неприглядном состоянии после разгула стихии, первым делом стоит вызвать сотрудников милиции, которые зафиксируют все повреждения. Если происшествие случилось во дворе, то пригласить следует еще и специалистов ЖКХ. Далее важно получить письменное заключение от организации, которая оценивает состояние авто. И только после этого к решению проблемы можно подключать судебных экспертов.
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Этим летом синоптики то и дело спешат предупредить белорусов о надвигающихся уровнях опасности. Всего их существует четыре. Они обозначаются зеленым, желтым,...
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