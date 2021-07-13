Бодрит не хуже кофе! Врач рассказал, каким еще напитком можно тонизировать организм

Источник материала: ОНТ

Врач и специалист по снижению веса Павел Исанбаев предложил напиток, который поможет взбодриться не хуже кофе, пишет РИА «Новости».

Врач подчеркнул – эффект будет выраженным не от растворимого напитка, а от натурального.

Также Исанбаев обратил внимание на то, что какао тоже содержит кофеин в небольших количествах (0,1-0,2%). В малых дозах он есть и в зеленом чае, поэтому напиток можно выбирать, чтобы тонизировать состояние организма.

Фото: depositphotos.com





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