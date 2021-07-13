Как справиться с повышенной потливостью летом? Объясняет врач

Источник материала: ОНТ

Что такое гипергидроз кожи? Если говорить простым языком, то это повышенная потливость, то есть состояние, которое характеризуется выделением пота в большем количестве. Это необходимо нашему организму для регуляции температуры тела.

В нормальных условиях за счет выделения пота человек теряет порядка 500-600 граммов жидкости в сутки. Если же потоотделение нарушено, потери могут достигать 14 литров. Часто такую деликатную проблему связывают с жаркой погодой, но на самом деле причин много.

Лариса Данилова, заведующая кафедрой эндокринологии Белорусской медицинской академии последипломного образования: «Понятно, что, когда человек должен ходить на работу, на улице жарко, у него не совсем правильная одежда, закрытая обувь, конечно, он может обращать внимание на гипергидроз. Когда появляются ночные поты, которые чередуются с ознобом, конечно, это должно насторожить индивидуума, он должен дальше со своим лечащим врачом решать диагностический поиск».

Гипергидроз бывает генерализованный – когда повышается потоотделение на всей поверхности тела, и локальный – тогда симптом отмечается только на отдельных участках, например, ладонях и подошвах. Иногда встречается гипергидроз лица. Он может быть первичным – это особенность организма, часто наследственная. Повышение потливости может быть симптомом самых разных недугов. Это сердечно-сосудистые заболевания, заболевания нервной системы, эндокринные нарушения, острые и хронические инфекционные заболевания, болезни кожи, поражение почек, злокачественные новообразования и некоторые наследственные заболевания. Так что, если вы заметили у себя симптомы гипергидроза, лучше сразу обратиться к врачу.

Лариса Данилова, заведующая кафедрой эндокринологии Белорусской медицинской академии последипломного образования: «Всегда очень важно, какие лекарственные средства использует человек. Некоторые антидепрессанты ассоциированы с более повышенной потливостью, целый ряд других лекарственных средств».

Способов борьбы с повышенным потоотделением много, их подбирает врач. При первичном гипергидрозе используют психотерапевтические методы, физиотерапию, ионофорез, лекарственные препараты и сильные антиперспиранты. Кроме того, нужно соблюдать диету, это поможет исключить неприятный запах: например, острые приправы делают его более резким, потому что усиливают теплоотдачу организма.

Лариса Данилова, заведующая кафедрой эндокринологии Белорусской медицинской академии последипломного образования: «Есть варианты, когда вводятся в те места, где избыточное потоотделение, некоторые вещества, которые блокируют такую продукцию, вызывают сухость кожи. Есть более сложные операции, когда прерывается симпатическая иннервация этих потовых желез, и более простые ситуации, когда используются вещества, которые уменьшают активность деятельности потовых желез».

Важный этап борьбы с повышенной потливостью – соблюдение правил личной гигиены: прием душа два раза в день, теплые ванночки для ладоней и стоп с настоем ромашки или отваром коры дуба, обтирания, выбор в пользу удобной одежды из натуральных или вискозных волокон и подбор кожаной обуви по размеру, а еще – правильное питание.

ФОТО: pixabay.com

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