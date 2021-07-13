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Как справиться с повышенной потливостью летом? Объясняет врач
Источник материала: ОНТ
Что такое гипергидроз кожи? Если говорить простым языком, то это повышенная потливость, то есть состояние, которое характеризуется выделением пота в большем количестве. Это необходимо нашему организму для регуляции температуры тела.
В нормальных условиях за счет выделения пота человек теряет порядка 500-600 граммов жидкости в сутки. Если же потоотделение нарушено, потери могут достигать 14 литров. Часто такую деликатную проблему связывают с жаркой погодой, но на самом деле причин много.
Гипергидроз бывает генерализованный – когда повышается потоотделение на всей поверхности тела, и локальный – тогда симптом отмечается только на отдельных участках, например, ладонях и подошвах. Иногда встречается гипергидроз лица. Он может быть первичным – это особенность организма, часто наследственная. Повышение потливости может быть симптомом самых разных недугов. Это сердечно-сосудистые заболевания, заболевания нервной системы, эндокринные нарушения, острые и хронические инфекционные заболевания, болезни кожи, поражение почек, злокачественные новообразования и некоторые наследственные заболевания. Так что, если вы заметили у себя симптомы гипергидроза, лучше сразу обратиться к врачу.
Способов борьбы с повышенным потоотделением много, их подбирает врач. При первичном гипергидрозе используют психотерапевтические методы, физиотерапию, ионофорез, лекарственные препараты и сильные антиперспиранты. Кроме того, нужно соблюдать диету, это поможет исключить неприятный запах: например, острые приправы делают его более резким, потому что усиливают теплоотдачу организма.
Важный этап борьбы с повышенной потливостью – соблюдение правил личной гигиены: прием душа два раза в день, теплые ванночки для ладоней и стоп с настоем ромашки или отваром коры дуба, обтирания, выбор в пользу удобной одежды из натуральных или вискозных волокон и подбор кожаной обуви по размеру, а еще – правильное питание.
ФОТО: pixabay.com
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Что такое гипергидроз кожи? Если говорить простым языком, то это повышенная потливость, то есть состояние, которое характеризуется выделением пота в большем...
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